Sonsoles Ónega, muy sincera sobre Bertín Osborne: “Es una pena que se retire, porque sigue arrasando”

Bertín Osborne visitó el plató de El Hormiguero este lunes para abrir la temporada del programa. Allí habló de su paso por Tu cara me suena, de su paternidad junto a Gabriela Guillén y también sobre su retirada de los escenarios, pues se ve ya alejado de la actual industria musical.

Su entrevista se ha desgranado en el programa Y ahora, Sonsoles, y allí, Sonsoles Ónega ha sido muy directa: “Pues que es una pena que se retire porque sigue arrasando. Arrasó en el hormiguero con el 21,1% de audiencia, que es el mejor estreno de El Hormiguero”, detallaba la periodista y escritora.

“El mejor, Parada, tú fíjate”, le decía a José Manuel Parada. “Y tú ayer por la tarde estuviste muy bien”, corría presto a responderle el ahora concursante de MasterChef Celebrity. “Ya, pero estoy hablando de El Hormiguero y de Pablo Motos”, le corregía Sonsoles.

Paloma García Pelayo, por su parte, se mostró muy satisfecha con la entrevista que concedió Bertín. “Creo que que resurgió el Bertín que hace mucho tiempo que no veíamos”, aseguraba. La periodista detallaba que Osborne ha tenido “unos años malos, muy malos” en los que ha cometido errores de los que ahora es consciente.

“Esos errores le han hecho daño en su imagen, es más que consciente y por eso ha ido rectificando y cambiando todo lo que hasta donde ha podido”, valoraba García Pelayo. Sobre el retiro de la música de Osborne en cuestión, sentenciaba que “la decisión la tiene tomada y no es de ahora”. “Él además pasó un COVID malo, pasó un COVID persistente, tuvo realmente problemas, incluso”, afirmaba.

Imagen de 'Y ahora, Sonsoles'.

Esto le habría pasado factura a su voz. “Yo creo que la decisión que ha tomado es probablemente la mejor en mucho tiempo”, seguía diciendo sobre su despedida de los escenarios. Además, recogió el testimonio de Bertín, cuando afirmó que la industria ha cambiado mucho y se siente desplazado.

“Tiene su público”, afirmó José Manuel Parada. Pero su compañera quiso enfocarse a que Bertín sabe que la música ahora se hace de una manera diferente, se llega al público de un modo distinto del que él lo solía hacer, y que “claramente fue una de las declaraciones más importantes en cuanto a su carrera musical”.

A pesar de que Bertín Osborne realizará una gira de despedida, sí quiso dejar claro en El Hormiguero que seguirá vinculado a la televisión.