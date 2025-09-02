Un soltero de 'First Dates' (89 años) asombra a su cita: "Se me van los ojos detrás de las chicas jóvenes y tengo mujeres en casa"

Como un día más, First Dates vuelve a Telecinco con las mejores citas a ciegas del ya conocido dating show liderado por el presentador Carlos Sobera.

De esta manera, el programa dedicado a buscar el amor iba a recibir a uno de esos solteros que dejan huella en el programa de Mediaset.

"Me veo más joven de la edad que tengo. Nadie se lo cree", se presentaba Pablo, jubilado de 89 años de Móstoles (Madrid), de manera muy decidida ante los espectadores.

"Una mujer de 70 o 73 años, me encanta, siempre y cuando esté de buen ver. Que no llevo la garrotilla, como yo", apuntaba Pablo.

La afortunada que iba a conocerla sería Josefina, una limpiadora jubilada de Madrid. "Soy moderna y antigua. ¿Usted me ve como voy yo vestida? No parezco tan mayor porque visto juvenil", se presentaba en First Dates.

"No quiero decir mi edad por lo que dirá la gente. Que me conozcan. Me pueden decir: '¿A esa edad a qué va allí?'", señalaba ella.

No tardó en llegar la primera impresión de Pablo sobre su cita de esta noche: "No me ha gustado, nada nada. Es fea, fea".

Josefina, en 'First Dates'

Durante la cita, el de Móstoles le preguntó la edad a Josefina. Ella, reacia a desvelarlo públicamente aseguró tener "algunos más de 85 años". "Por lo menos, tiene 90", opinaba Pablo, por su parte.

"Me veo más guapa que él y más graciosa", admitía ella también. Posteriormente, habló de que es una mujer de casa y le gusta hacer las tareas domésticas.

En ese momento, Pablo admitió que "no hace nada en casa" y el motivo sorprendió a su cita: "Tengo tres mujeres en casa, que me atienden".

"Que venga aquí a decirme que está rodeado de mujeres, yo no le he dicho si estoy rodeado de hombres y se me han insinuado muchos, hasta jóvenes", comentaba Josefina sobre las palabras del soltero de 89 años.

Momento de la cita entre Josefina y Pablo, en 'First Dates'

"No tienes presencia, ni espíritu para conquistar", apuntaba directamente Pablo a Josefina, tras hablar sobre sus anteriores relaciones de pareja y si había sido infiel alguna vez.

Al final de la cita, Pablo se mostró contundente: "No le he pagado la cuenta porque no me ha gustado. Se acabó". De camino a la sala donde se expone la decisión final, el jubilado no perdía tiempo en intentar conquistar a otra comensal del restaurante.

"Esa, si me la presentáis otro día o ahora, quedo con ella", no dudaba en expresarse sobre sus posibilidades de éxito con la joven. "¡Pablo, te estoy vigilando!", le decía, entre risas, Carlos Sobera al controvertido soltero de este martes.

La decisión final estaba lista para sentencia. "No me has dicho ni la edad ni cómo te llamas. Yo solo te podía escuchar", le decía Pablo a ella.

Decisión final, en 'First Dates'

Por su parte, Josefina le recordaba que había dicho que "estaba rodeado de mujeres". Él le matizaba que solamente eran personas que le cuidaban.

Ambos respondieron con un seco y directo "no" a la pregunta de si volverían a tener una segunda cita con el otro. Como a veces pasa, lo que mal empieza, mal acaba. Esta noche no triunfó el amor, en First Dates.