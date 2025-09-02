Santi Acosta, sobre el posible fichaje de Lydia Lozano por '¡De Viernes!': "No soy rencoroso, ni con ella ni con nadie"

Santi Acosta se pondrá al frente de El precio de... el próximo lunes, 8 de septiembre, en el prime time de Telecinco. El presentador dobla su presencia en la cadena de Mediaset, pues ya conduce ¡De Viernes!, que esta semana estrena nueva temporada.

Aún no ha sido anunciado de manera oficial, pero la novedad más potente del formato de Mandarina para este curso sería el fichaje de Lydia Lozano. Tras la cancelación de La familia de la tele en La 1 y haber rechazado formar parte de No somos nadie, la periodista estaría negociando con la que fue su empresa cerca de veinte años.

Se trataría, sin lugar a dudas, de un fichaje controvertido para ¡De Viernes!. Primero, por la forma en que el universo Sálvame salió de la compañía de Fuencarral. Segundo, por unas declaraciones que realizó Lozano en noviembre de 2024, en las que señaló a Santi Acosta como "el peor presentador" del canal.

Acosta ha contestado sobre el tema en la presentación de El precio de... en el FesTVal de Vitoria, evento al que ha acudido BLUPER. "¿Qué es la felicidad? Salud y mala memoria", aseguraba Santi, añadiendo que estas palabras eran cosa del "pasado": "Es televisión, se dicen cosas. Luego, a lo mejor, se arrepiente. No tiene mayor importancia".

Como se explica unas líneas más arriba, el fichaje de Lydia Lozano no está confirmado por parte de Mediaset, que suele adelantar la escaleta del programa nocturno los miércoles o los jueves. Santi Acosta ha reaccionado a la posible nueva incorporación.

"Alguna vez lo hemos comentado [con Lydia], pero sin mayor importancia. Si viene a ¡De Viernes!, que ojalá pase, encantado de la vida. Nos reiremos y trabajaremos", ha expresado el comunicador. Y ha hecho hincapié: "No soy rencoroso, ni con Lydia ni con nadie. Todo el mundo tiene derecho a decir de todo".

"No transmite"

Las declaraciones de Lydia Lozano sobre Santi Acosta se produjeron en La casa de mi vecina, pódcast de Nagore Robles. "Para mí, el peor presentador de Telecinco, que no me transmite nada, es Santi Acosta. Parece que está ahí puesto por el alcalde del Ayuntamiento.

"No disfruta, no se mueve. No le gusta el corazón y se le nota. ¡Si no te gusta el corazón, no lo hagas!", exclamaba entonces la tertuliana. Cabe recordar que Lydia Lozano y Santi Acosta trabajaron juntos en Salsa Rosa (él como presentador y ella como colaboradora) entre 2004 y 2005.