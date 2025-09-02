RTVE presenta 'Trivial Pursuit' entre incógnitas: el nuevo concurso de 'Txurru' aún busca cadena de emisión

El nuevo concurso de Televisión Española, Trivial Pursuit, está a punto de arrancar. Sin embargo, en la presentación del programa en el FesTVal de Vitoria, RTVE ha aclarado que la mayoría de las dudas, como la cadena en la que se emitirá o la franja horaria idónea, todavía están en el aire.

A pesar de que hace tan solo un par de meses la Corporación confirmó que se trataba de un programa de tira diaria y que llegaría directamente a La 1, en la rueda de prensa en la que ha estado presente BLUPER han dado pequeños pasos atrás.

Así lo ha explicado Urbana Gil, directora de Cultura y Sociedad de RTVE: "Es muy pronto, pero tendrá la mejor ubicación posible porque es una de las apuestas más importantes de TVE para la nueva temporada".

El encargado de presentar el programa será Egoitz Txurruka, más conocido como ‘Txurru’. Forma parte de la gran cantera vasca que ha aterrizado en la televisión pública. Destaca por su versatilidad, su experiencia en programas en directo y su gran entrega. Lo ha demostrado este martes en un juego para explicar en qué consiste el formato.

El presentador ha incidido en que se trata de “un concurso intergeneracional, cualquiera puede participar”. “Como presentador de televisión, eso es lo más importante: que se una la familia. Quiero que me vean como su hijo, su amigo… su colega de la cuadrilla. Nuestra versión es más cercana y familiar con respecto al formato americano”, ha recalcado.

Rueda de prensa de 'Trivial pursuit'. RTVE

Urbana Gil se ha unido a este argumento: “Representa la absoluta vocación de RTVE como televisión pública: la oferta familiar. Y aúna el entretenimiento y la divulgación”. Del mismo modo que María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, que ha destacado que es "un clásico al que todos hemos jugado en casa y que tiene varias adaptaciones internacionales”.

“Es un tablero espectacular y los quesitos son nuestros concursantes" ha detallado David Gallart, director de Contenidos de Satisfaction Iberia. En juego está un bote inicial de 25.000 euros que crecerá programa a programa. Si no lo consigue, tendrá la oportunidad de volver a intentarlo en el programa siguiente.

Trivial Pursuit es un formato original de Hasbro y Talpa Studios, emitido recientemente en la cadena estadounidense The CW, con sólidos datos de audiencia y con una segunda temporada que acaba de ser confirmada. Mantiene la esencia del clásico de mesa: preguntas de seis categorías, quesitos en juego y el reto de alcanzar el centro del tablero.