Risto Mejide, rotundo en su homenaje a los bomberos: "El fuego nos muestra las costuras del Estado"

Risto Mejide ha comenzado el nuevo curso televisivo de Todo es mentira con un sentido homenaje a los bomberos y demás cuerpos de Seguridad. A diferencia de arranques de otras temporadas, el presentador se ha mostrado especialmente duro con las instituciones del Estado ante la que ha sido una de las peores tragedias que se recuerda en España.

Mejide abría el programa rodeado de un equipo de bomberos para dar inicio a la octava temporada. “Ellos han sido los auténticos héroes que han luchado día a día contra el fuego, ellos, brigadistas, voluntarios, para unos fuegos que han dejado cuatro fallecidos, no lo olvidemos, y más de 300.000 hectáreas arrasadas en nuestro país”, comenzaba.

El barcelonés señalaba cómo, una vez más, la política española ha reaccionado tarde ante la crisis reciente y rememorando situaciones recientes muy parecidas, como la pandemia del COVID-19 o el apagón que sufrió toda la Península Ibérica el pasado 28 de abril.

“Nos hizo falta una pandemia para darnos cuenta de la importancia de los sanitarios. Nos hizo falta un apagón para darnos cuenta de la importancia de planificar bien las infraestructuras críticas de nuestro país”, recordaba.

“Y ahora, lamentablemente, nos ha hecho falta un verano histórico e inclemente, con incendios de sexta generación, para darnos cuenta de lo mucho que les necesitamos a ellos. Y, por cierto, darnos cuenta de lo mal tratados que están”, denunciaba.

El plató de 'Todos es mentira'. Mediaset

Mejide se hacía así eco de las quejas de los bomberos en todo el país, cuyas demandas realmente no son recientes. El publicista comenzaba así su crítica a la clase política y cómo todos tardaron en darse cuenta de la magnitud de los incendios.

“El fuego pilló a nuestros políticos de vacaciones. Les daba una pereza volver... Sánchez, por ejemplo, tardó una semana en interrumpir sus vacaciones. ¡Enhorabuena, presidente!”, cargaba contra el dirigente socialista.

El plató de 'Todo es mentira'. Mediaset

“Mañueco, al que se le estaba quemando Castilla y León, apuró unos días en Cádiz antes de volver, y su consejero de Medio Ambiente se fue a un acto y una comida en Gijón en plena ola de incendios”, agregaba hacia las críticas a los gobiernos autonómicos.

Mejide expuso también cómo ciertas autonomías señalaron que contaban con un equipamiento suficiente que, a posteriori, no lo fue. “El fuego ha vuelto a enseñar las costuras del Estado de las autonomías”, exclamaba.

“Hemos visto a bomberos y brigadistas que no podían acudir a extinguir un fuego a pocos kilómetros porque pertenecía a otra comunidad autónoma, como si el fuego pidiese permiso para cambiar de provincia”, manifestaba.

FOTO3

“Hemos visto a bomberos mal pagados, mal equipados, despedidos después del verano y sobre todo ignorados por las administraciones públicas. Han tenido que abandonar una huelga para acudir en ayuda de todos”, denunciaba, recordando así cómo las quejas del gremio son previas.

Tras una dura crítica a la clase política, advirtiendo que sus acciones pueden impulsar a los partidos extremistas. Sin embargo, Mejide quiso cerrar el discurso volviendo a rendir tributo a estos profesionales que no dudaron en entregarse en cuerpo y alma para extinguir los fuegos.

“Esta temporada arranca aquí y queremos arrancarla rindiendo homenaje a nuestros héroes. A ellos y a todos los que, como ellos, se han jugado la vida por nuestra tierra”, concluía.