Mariló Montero, a degüello contra Pedro Sánchez: "Está tratando de disimular sus emociones con exceso de bótox"

Era más que evidente que la entrevista que Pedro Sánchez ha concedido a Pepa Bueno tras el Telediario 2 de La 1 de TVE iba a marcar la agenda política del día siguiente. Ha sido uno de los temas estrella de Espejo Público, donde Mariló Montero se ha mostrado sin piedad contra el presidente del Gobierno.

Todo comenzaba con Susanna Griso abriendo debate en clave política, con José Peláez, Susana Díaz y Carmen Ro. El primero en intervenir fue Peláez, quien criticó que el primer ministro cuestionase la imparcialidad y legitimidad del poder judicial en España.

“[La entrevista ha sido de] un 3. Ya no se trata de tener diferentes puntos de vista, sino de ser un populista y de poner en tela de juicio a los jueces, al poder judicial si no le agradan a él. Un presidente nunca podrá tener el aprobado en ese caso”, opinaba.

Cuando Susanna Griso quiso saber la opinión de Mariló Montero. La colaboradora optaba por hacer un análisis del estado físico y personal de Sánchez, más que de sus declaraciones políticas.

“Pero, ¿qué se valora, lo que se ha dicho o cómo se ha expuesto? Es que son dos valoraciones distintas”, expresaba la también participante de la décima edición de MasterChef Celebrity. “Creo que ganó por el físico y va a perder el papel por el físico [también]”, opinaba.

Mariló Montero en 'Espejo Público'. Atresmedia

De esta manera, Montero hacía clara referencia al desmejorado aspecto del presidente, quien aparece mucho más delgado que diez años atrás. “¿Me estás diciendo que perdí por fea?”, preguntaba de manera irónica Susana Díaz.

Montero, quien dijo después a Díaz que nunca la habría considerado “fea”, siguió argumentando por qué considera que el físico del primer ministro está llamativamente deteriorado.

Susana Díaz y Mariló Montero en 'Espejo Público'. Atresmedia

“Para mí, el presidente del Gobierno es un cero a nivel político y a nivel personal es un hombre deshumanizado realmente”, afirmaba sin piedad contra Sánchez, resaltando cómo ese aspecto hacía que se notase más sus supuestos retoques estéticos, que le dan una apariencia más hierática.

“No tiene candor, no tiene emociones, estaba con una cara petrificada y, sobre todo, disfrazada de lo que se sabe ya y se ha dicho, el exceso de bótox que está tratando de disimular todas las emociones que él trata de controlar y que no puede”, manifestaba, señalando a Sánchez como un hombre “tremendamente deteriorado”.

Susanna Griso y Mariló Montero en 'Espejo Público'. Atresmedia

Montero señalaba que tenía ese aspecto porque “está esquelético” y “tiene una cara cadavérica”. “Los ojos están muy redondeados, con una hondura preocupante”, afirmaba la periodista.

“Porque tiene, además, las ojeras muy hundidas con una expresión, la piel destrozada por las cánulas que se metió, que eso lo hablamos ya en junio y que las tiene muy marcadas, el bótox que se ha puesto, porque se ha puesto cejas tipo Zapatero porque le violenta mucho más la mirada y la expresión”, opinaba, dejando completamente perplejos al resto de tertulianos.

Griso señalaba que el tema de su físico iba a comentarse más tarde, dejando entrever que buscaba la reacción política. No obstante, la presentadora optó por adelantar ese debate, llevando al magacín a esa conversación.