'Juego de pelotas', el concurso que Juanra Bonet compara con '¡Boom!': "Se recupera esa sensación de peligro y emoción"

Antena 3 apuesta por el entretenimiento con el estreno este miércoles de Juego de pelotas, el nuevo concurso que ocupará el prime time de la cadena. Juanra Bonet se sitúa como uno de los rostros referentes en Atresmedia, cogiendo las riendas de este programa y confirmando que se encuentra en un gran momento profesional.

El formato de Talpa Studios luce nuevo escenario que el presentador describe como el gran "protagonista" de una velada más que refrescante: "Ver esa piscina gigante, los seis toboganes y las pelotas amarillas al fondo amenazantes, llama muchísimo la atención". Un plató que describe como "espectacular" y que consigue que "llegue a los hogares" gracias al espectáculo que se forma a su alrededor.

Todo puede pasar en Juego de pelotas, porque, según explica Bonet en su charla en exclusiva con BLUPER, "no hay nivel de dificultad". Y es que cuando el equipo elige el tema y surge la temida pregunta, "puede ser de las difíciles o de las fáciles", lo que le da un toque extra de emoción a la noche porque tampoco saben cuándo va a aparecer.

Los concursantes se enfrentan sobre una plataforma elevada con el único objetivo de mantenerse secos y llevarse una buena cantidad de dinero. Pero para conseguirlo deben ser muy astutos, ya que habrá preguntas de todas las categorías posibles, desde historia hasta saber los nombres de todos los hijos de Julio Iglesias.

La mecánica del programa se suma a "una producción impecable, una edición maravillosa y unos castings increíbles", manifiesta el presentador. Y es que en la primera entrega del formato, aparecen rostros tan conocidos como Melody, El Monaguillo, Carlos Baute o Henar Álvarez.

Además, comparte que estará muy bien acompañado en cada entrega: "Tengo la suerte de contar con amigas y amigos entre personas y fue divertidísimo. Porque sí que son gente habituada a ir de invitados y de invitadas a concursos de televisión y tienen ese sentido del espectáculo, pero todo eso desaparece cuando empiezan a jugar de verdad".

Promo de 'Juego de pelotas'. Antena 3

Un concurso que logra sacar la verdadera cara de los celebrities: "Vemos a las personas de verdad, no a los famosos o las famosas. Es bonito, es divertido, es emocionante y con los equipos anónimos también". Según Juanra, "hay reacciones realmente sorprendentes" y es que asegura que lo mejor de todo es la caída al agua.

"Les da tiempo a hacer mil cosas antes de tocar la piscina. Lo ves en cámara lenta y dices: '¿Cómo le ha dado tiempo de mover tanto las manos y expresar tantas cosas con la mirada, con las acciones?'. Luego hay gente que te hace medio salto mortal, a mí me voló la cabeza", comenta divertido.

Después de su paso al frente de otros formatos como ¿Quién quiere ser millonario?, El círculo de los famosos o Traitors España, afronta esta nueva etapa "con honor de que la cadena confíe en mí".

Juanra Bonet confiesa cómo se siente al formar parte de este proyecto: "La verdad que por un lado es honor, presión, ilusión y, por otro, la confianza de que estamos entregando un trabajo muy bonito y bien hecho para toda la familia". Considera, además, que "un concurso de Antena 3 es siempre una zona segura".

Aunque reconoce que "siempre quieres que los programas en los que estás tengan buena audiencia", es consciente de que la televisión ya no se consume de la misma manera, porque "muchas veces te lo guardas para verlo más tarde y se vive diferente la cifra inmediata". Un hecho que no ocurría cuando las plataformas no contaban con tanta popularidad.

'Traitors'. Antena 3

Su experiencia en 'Traitors'

El presentador también recuerda su paso por los diferentes formatos en los que ha estado al mando, como ¡Boom!, al que compara con este nuevo espacio que está a punto de estrenarse.

"Se recupera esa sensación de peligro y de emoción que vivían antes de saber si explotaba la bomba", insiste. Una sensación que afirma que se revive "con creces y totalmente hiperdimensionada".

Juanra y los ganadores de 'Traitors'. Antena 3

Bonet dejó a un lado el entretenimiento para enfrentarse a un nuevo reto y, a la vez, a un nuevo público con Traitors. El reality que ganaron Juan y Charo supuso un antes y un después en su carrera, sumando puntos y convirtiéndose en una experiencia "alucinante".

"Nunca me había enfrentado a un reality y fue, la verdad, muy recomendable. Les recomiendo a todo el mundo lo de presentar programas. Concursos y reality. El reality fue maravilloso", comparte emocionado. Por otro lado, apunta que le recordó a sus tiempos de jugar "a rol e interpretar un personaje" para sus jugadores.