Críticas a 'MasterChef Celebrity' por su estrategia de la emisión de la primera gala: "Luego nos quejamos"

TVE no parece enmendar el error que el público le lanzó al Grand Prix. Aunque parecía que la Corporación había decidido adelantar el prime time de la primera gala de la décima edición de MasterChef Celebrity, la cadena optó por emitir un resumen de las nueve temporadas previas, retrasando la emisión y provocando feroces críticas.

Ante la ausencia de La Revuelta, parecía que La 1 había optado por adelantar su prime time para este lunes. Durante la presentación del talent culinario en el FesTVal de Vitoria, se indicaba que el programa iba a comenzar a las 22:10 horas. Una decisión aplaudida, dada la extensa duración de cada gala.

Sin embargo, tras la entrevista de Pepa Bueno, quien debutaba como presentadora del Telediario 2, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, La 1 optó por emitir un resumen de las anteriores ediciones del talent culinario, comenzando la gala realmente a las 23:00 horas.

De esta forma, el talent culinario evitaba el choque frontal con el estreno de la vigésima temporada de El Hormiguero. Si bien, eso le ha dado a la primera gala el liderazgo del prime time, con un 16,4% de share y 958.000 espectadores, también le ha generado múltiples críticas de la audiencia.

Sin aprovechar tampoco el efecto arrastre de la entrevista a Sánchez. Ha sido en redes sociales donde los televidentes han cargado contra la decisión de TVE de llevar la gala hasta las 23:00 horas, finalizando así alrededor de las 02:15 horas de la madrugada.

Rosa Benito en la primera gala de la décima edición de 'MasterChef Celebrity'. RTVE

“No entiendo cómo tras la entrevista a Pedro Sánchez en RTVE, La 1 emite un ‘especial’ de MasterChef Celebrity (refrito) y no pasan directamente al programa de estreno del reality. Así, normal que acabe pasadas las dos de la madrugada y sea imposible de ver”, se quejaba un usuario de la red social X.

“Sois unos estafadores”, exclamaba otro internauta. “A este paso, me da tiempo a ver Renacer y volver, que MasterChef Celebrity sigue sin empezar”, comentaba otra tuitera. “¿Puede empezar ya? De verdad, que no hace falta el resumen. ¡Qué manía con empezar todo cada vez más tarde!”, opinaba otra seguidora del talent culinario.

“Luego nos quejamos de que un formato que cuesta un pastizal, como MasterChef Celebrity, no llegue al millón de espectadores”, escribía otro usuario de la misma red social. “Empiezan diez minutos tarde. Inician con un repaso de las nueve ediciones anteriores y ahora una pausa de tres minutos… ¡Buenas noches!”, añadía otro internauta.

Como se ha comentado antes, a pesar de las críticas, la primera gala de la décima edición ha liderado el prime time, con un 16,4% de share y 958.000 espectadores de media. En segundo lugar se ha quedado Renacer, la serie turca ha firmado un 12,9% de cuota y 840.000 televidentes. Telecinco quedaba en tercera posición con la emisión de Venganza asesina, dentro del Cine 5 estrellas, con un 6,6% de share y 388.000 seguidores.