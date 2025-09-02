Clan TV arranca septiembre con el estreno de su primer programa en directo: así es 'Team total'

Clan TV, el canal infantil de RTVE, arranca el mes de septiembre cargado de novedades y campañas educativas, coincidiendo con el regreso a las aulas. El estreno destacado es Team total, el primer programa en directo en la historia del canal, dirigido al público preadolescente y presentado por Aina Garriga y Hugo Pérez.

Este formato, producido en colaboración con Kokoro Content y respaldado por el Ministerio de Educación, busca impulsar la alfabetización mediática y el pensamiento crítico entre los más jóvenes, sin dejar de lado el entretenimiento. Su estreno está previsto para el 22 de septiembre y se convierte en un hito para Clan, que hasta ahora solo había ofrecido contenido grabado.

Septiembre comienza en Clan TV con la campaña ‘Volvemos al cole’, destinada a mostrar a los niños los aspectos más positivos y emocionantes de la vuelta a clase: la importancia de las rutinas, el reencuentro con los amigos, la diversión de aprender juntos y el valor de compartir.

Otra apuesta pedagógica es ‘Todos iguales’, una campaña integrada por 10 piezas que promueven la inclusión social y buscan concienciar sobre la igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de discriminación.

Por su parte, la campaña ‘Lenguas cooficiales’ consistirá en 20 piezas audiovisuales que fomentan el conocimiento de las lenguas oficiales de España, con el objetivo de impulsar el respeto por la diversidad lingüística y cultural del país.

Chenoa, presentadora de 'Dog House' con un perrito en los brazos.

Estrenos para septiembre

El canal refuerza su oferta con los nuevos capítulos de la serie infantil Superthings, que presenta las aventuras de tres amigos en Kaboom City, una ciudad donde los objetos cotidianos cobran vida como superhéroes y supervillanos. La nueva temporada estará disponible a partir del 8 de septiembre.

El 13 de septiembre, Clan emitirá de nuevo Dog house, el entrañable programa donde familias y espectadores buscan un amigo fiel, tras su exitoso paso por La 1 durante el verano. El espacio se emitirá todos los sábados a las 21:30 horas.

Además, el día 25 se estrenarán los nuevos capítulos de Aprendemos en Clan. El reto, un programa educativo conducido por Martina y Nacho Mapacho, en el que los niños plantean sus propias dudas y preguntas. Esta producción cuenta también con el apoyo del Ministerio de Educación y se podrá ver todos los jueves durante el curso escolar.

Clan TV refuerza así su compromiso con los contenidos educativos, la diversidad cultural y el entretenimiento, con el lanzamiento de su primer programa en directo como principal novedad para este septiembre.