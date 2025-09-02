Alessandro Lequio no se calla sobre el conflicto de José María Almoguera con Alejandra Rubio: "Digno hijo de su madre"

El enfrentamiento entre Alejandra Rubio y José María Almoguera vive otro episodio. Muy comentado ha sido el 60 cumpleaños de Terelu Campos, con su hija entrevistándola en Fiesta. Un momento que ha sido criticado por el hijo de Carmen Borrego y que ha sido comentado en Vamos a ver, con Alessandro Lequio dando su opinión particular.

En Tardear, donde Almoguera colabora, dio una opinión un tanto negativa en la manera en la que Alejandra entrevistó a Terelu, además de lanzar un dardo contra su tía. “Lo ha hecho muy profesional pero yo creo que siendo un cumpleaños lo ha hecho muy fría. Yo hubiese ido un poco más a lo emotivo, un poco más de cariño y de afecto”, manifestaba.

Tras ello, lanzó un dardo a Terelu. “Aquí todo el mundo hablamos de todo el mundo. La primera persona que habló del conflicto con mi madre y mío fue Terelu en De viernes”, expresaba, para seguir argumentando su ataque.

Carmen Borrego irrumpía en directo para apoyar a su hijo. “Está diciendo lo que todos pensamos. Creo que está hablando con respeto y es lo que tenemos que hacer todos”, respondía.

A estas palabras ha reaccionado Alejandra en Vamos a ver, donde se ha mostrado “sorprendida”. “Todo el mundo se puede equivocar en la vida. Se ha pasado página y él tiene una buena relación con su madre. Sí que me no me atrevería decir que daría lecciones a alguien”, expuso.

Plató de 'Vamos a ver'. Mediaset

“Cuando quiera una lección, ya sé a quién llamar. Siento mucho no haber estado a la altura de sus expectativas. Lo hice lo mejor que pude. Me lo tomé también como una oportunidad, era una manera de salir de mi zona como colaboradora o familiar”, expresaba.

Ante estas palabras, Alessandro Lequio intervino. “Almoguera lleva poco tiempo sentado en los platós, pero sí que tiene mucho tiempo en televisión. Tiene a la mejor de las maestras, que es su madre. Por lo tanto, sabe que tiene que dar juego, pero hasta cierto punto. Es digno hijo suyo”, argumentaba el italiano.

Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'. Mediaset

“Si hubiera dicho que todo le hubiera parecido bien, no le estaríamos citando. Pero como ha dicho que no le llevaron a la fiesta, pues estamos especulando con el asunto”, manifestaba.

“Yo dije de broma que mi madre era la matriarca, dado que es la hija mayor y ya no está mi abuela. Pero ella no se cree de más ni tampoco que su opinión tenga más validez. Siento en el alma que mi tía diga públicamente [lo que ha dicho]. Ella sabe que mi madre no tiene esa opinión y que no quiere polémicas”, respondía la hija de Terelu.