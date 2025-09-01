Pilar Vidal pide prudencia al hablar del cambio físico de Andrés Burguera: “Nos podría pasar factura”

Este domingo, el programa Fiesta ofrecía en exclusiva unas imágenes del actor Andrés Burguera, conocido, sobre todo, por ser hijo de Andrés Pajares y hermano de Mari Cielo Pajares. Un personaje muy habitual de la prensa del corazón dos décadas atrás y que recuperó cierto anonimato, al menos, hasta ahora.

Aunque a Andrés lo conocimos moreno y musculado, en las imágenes luce el pelo de color claro, y con un volumen mayor del que gozaba hace cinco lustros. Y este cambio físico se ha comentado este lunes en Y ahora, Sonsoles. “No recuerda al Andrés que hemos conocido, pero han pasado 25 años”, apuntaba Beatriz Cortázar. Para ella, lo más extraño es “el color del pelo”, y quitó hierro al asunto porque “una foto mala la tiene todo el mundo”.

En el plató, los colaboradores comenzaron a hablar de cambios físicos, y que estos se pueden producir de forma paulatina, o incluso rápida, porque “cambias en un verano”. Al respecto, Pilar Vidal quiso hacer un apunte: “Cuidadito con hablar del cambio físico”. “Porque estos cambios radicales a veces llevan detrás algún trastorno, alguna enfermedad, y nos podría pasar factura”, apostilló la periodista.

Cortázar insistió entonces en cómo “han pasado los años”, destacando que en la actualidad Burguera tiene 58. “Va con su pulsera de entrenar”, apuntó sobre las imágenes. Y otro compañero añadía: “Si te lo encuentras por la calle no te lo hubiera reconocido”.

Y ahora, Sonsoles conectó entonces en directo con el paparazzi Raúl García, habitual colaborador de Espejo Público, que fue quien captó esas imágenes en el madrileño parque de El Retiro. “No tienen filtro”, fue lo primero que dijo el fotógrafo sobre las instantáneas.

Imagen de 'Y ahora, Sonsoles'.

García apuntó que a las seis y media de la tarde él ese encontraba junto a su pareja caminando por El Retiro, de ocio. “Viene de frente hacia mí, y me llamó su forma de vestir. Y me llamó mucho la atención una persona hinchada y me dije: me suena la cara de este chico”, relató. Fue su pareja quien le dijo que era “Andrés Pajares Junior”, pero él pensó, en un primer momento, que no era.

Con su cámara en mano, a pesar de que no estaba trabajando, se fue tras Andrés. “Me metí entre unos arbolitos y le hice unas fotos”, apuntaba. Mientras, su pareja miraba las redes sociales de Burguera para confirmar que, efectivamente, se trataba del actor de series como Tío Willy.

Raúl García recordaba a Burguera como “una persona fuerte, pero no tan ancha”. Y, como sabía que no se suele llevar bien con la prensa, “me puse a hacerle fotos y procuré que no me viera” porque “sabía que íbamos a tener un roce”. “Si nos cruzamos contigo por la calle hay que cambiarse de acera”, bromeó Sonsoles Ónega, poco antes de despedir al paparazzi.