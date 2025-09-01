Cristina Lasvignes y Fran Ramírez serán los presentadores de '¡Vaya fama!', el sucesor de 'Socialité'
Mediaset España ha anunciado, por fin, quiénes serán los conductores del que será el sustituto de 'Socialité' en las mañanas del fin de semana.
Mediaset ya ha desvelado los nombres de los presentadores que estarán al frente de ¡Vaya fama!, el programa matinal que Telecinco emitirá las mañanas de los fines de semana y festivos. Cristina Lasvignes y Fran Ramírez serán los encargados de recoger el testigo de María Verdoy y Antonio Santana, quienes condujeron Socialité.
