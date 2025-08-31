Llega 'Territorio Pampliega': la nueva apuesta de Cuatro por el periodismo de investigación y el reporterismo

Cuatro vuelve a mostrar su propio carácter con una nueva apuesta por el reporterismo y el periodismo comprometido y de investigación. Este lunes 1 de septiembre, a las 22:50 horas, se estrena Territorio Pampliega, un nuevo formato en clara línea de Callejeros y Fuera de cobertura.

El periodista y corresponsal de guerra Antonio Pampliega regresa a Cuatro con un docu-reality en el que apuesta una vez más por un reporterismo de calle con el que la cadena vuelve a demostrar su carácter por ese estilo propio con formatos que, además, han demostrado ser un éxito de audiencias.

Seis son los reportajes de investigación que muestran que este formato busca ahondar en la actualidad con una mirada que profundiza en cada una de las problemáticas. Desde la situación de la okupación en España como el narcotráfico.

“Por primera vez en mi carrera profesional, me adentro en historias que se desarrollan en España y que afectan a los ciudadanos de a pie. Me he dado cuenta de que no hace falta irse lejos para encontrar el mal”, señala Pampliega en un comunicado de prensa.

Territorio Pampliega retrata realidades, muchas veces ocultas, como la de dos sicarios con decenas de muertos a sus espaldas, y que actualmente residen en España, el miedo del propietario de una casa okupada o la labor de los grupos policiales que dan caza a los fugitivos más buscados del mundo.

'Territorio Pampliega'. Mediaset/El Rugido

El periodista ha recorrido la carretera de la droga que une el Puerto de Rotterdam y Amberes, ha sido testigo de cómo se compran llaves a las mafias okupas, ha entrevistado a una víctima de sicarios y ha hablado con personas extorsionadas por la mara Salvatrucha. En los seis capítulos que componen esta temporada, Territorio Pampliega ha viajado al epicentro del miedo.

Esta propuesta juega con distintos puntos de vista y se completa con las narraciones subjetivas del comunicador. “Me ha sorprendido especialmente la frialdad de un ser humano capaz de contar cómo ha descuartizado a otro sin temblarle la voz”, confiesa.

Promo 'Territorio Pampliega'

En cada capítulo de esta serie documental se siguen los pasos de héroes, villanos y especialistas. El resultado es un análisis en el que cada entrevistado vuelca sus testimonios y aporta sus razones sobre grandes temas como qué lleva a un fugitivo a escapar de la justicia o qué reacciones provoca la violencia extrema que ejercen los narcos en el Estrecho.

Territorio Pampliega es una producción de El Rugido Producciones, con la dirección de la periodista Susana Alonso. “Para mí, ha sido un reto dejar las zonas de guerra para investigar en España. Reto conseguido”, expresa el periodista, quien ha sido corresponsal de guerra, siendo secuestrado en Siria por Al Qaeda en 2015 durante diez meses.