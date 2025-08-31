Laura Bozzo se abre en canal sobre sus polémicas y problemas legales: "Es muy tarde para arrepentirse"

Laura Bozzo vuelve a estar de actualidad. La polémica presentadora peruana acaba de lanzar su documental homónimo en México, en el que realiza un viaje íntimo por su vida profesional y personal, en la que las polémicas han sido las otras protagonistas.

La concursante de GH VIP 8 ha concedido una entrevista a Despierta América, en el canal estadounidense de habla hispana Univisión, para hacer un repaso a su vida. El documental se ha estrenado justo el año en el que se ha cumplido el 50 aniversario de la peruana en televisión.

Bozzo ha vuelto a hacer gala de su estilo desenfadado y ha hablado sin tapujos de las controversias en las que ha estado envuelta, así como en los pleitos legales que le llevaron a tener un arresto domiciliario, dado que fue imputada por delitos fiscales y de corrupción tanto en Perú como en México (aunque fue absuelta de los cargos).

“Toda la gente ha contado sus historias durante años en mi programa, Laura en América. Han abierto su corazón y han desvelado las cosas más terribles y dolorosas. Ya me tocaba a mí”, expresaba en el magacín matinal.

“Yo no soy el gran ejemplo. Con tantas historias que me han contado y que he vivido, me di cuenta de que era más tóxica que muchas de mis invitadas. Entonces, mis celos y locuras los voy a contar. También mis desgracias, esa parte sensible”, relataba al entrevistador.

El plató de 'Despierta América'. Univisión

“Voy a abrir al público esa parte que no conoce de mí. Es una pincelada de mi vida. Creo que va a ayudar a aquellas personas que estén sufriendo en este momento”, proseguía, para después señalar que no se arrepiente “de nada” en su vida.

“Arrepentirme, como tal, no. Es muy tarde para eso. ¿Qué yo dije tal barbaridad o cuál? Pues sí. He hecho barbaridad y media. No me puedo arrepentir de lo que es mi naturaleza. No puedo ser una persona con máscaras, necesito ser auténtica”, argumentaba.

“Esa autenticidad me ha traído desgracias, traiciones, engaños, estafas. He ganado de todo y también lo he perdido todo. Pero sigo con talento y mientras lo tenga, pues eso es lo que vale”, manifestaba.

Héctor Alonso y Laura Bozzo en 'Despierta América'. Univisión

“Si me arrepintiera de algo, no estaría sentada acá”, afirmaba rotundamente. Bozzo no esquivó las preguntas sobre sus problemas legales y las consecuencias que tuvieron, a pesar de no ser condenada.

“Me han dejado las cicatrices que tengo aquí [en el corazón]. También me ha dejado las cicatrices de todas las operaciones que he tenido. Ahora las muestro con orgullo, porque ahora son medallas de guerras ganadas”, respondía.

Laura Bozzo señalaba que busca que este documental permita que el público la conozca “a la Laura que está detrás”. “Quiero que vean a la Laura que sufre y que llora. Pero lo que quiero que se lleven, básicamente, es que estoy aquí. He pasado por lo peor, he estado en la cárcel, he estado a punto de morir, he tenido cáncer y septicemia, pero sigo viva. Nada de ese me impidió seguir adelante”, afirmaba.