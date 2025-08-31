Adiós a Lara Siscar: la presentadora anuncia por sorpresa su marcha del histórico 'Informe Semanal'
La presentadora se despedía este pasado 30 de agosto del formato de forma definitiva. "Ha sido un honor", anunciaba. Su relevo se desconoce.
Parece que el baile de nombres para la nueva temporada de RTVE ha afectado a todos los palos. Este pasado sábado 30 de agosto, Lara Siscar sorprendía al público de Informe Semanal al anunciar su salida del veterano programa. La periodista había sido el relevo de la histórica Ana Blanco.
La comunicadora valenciana lo revelaba al concluir la emisión del espacio. No había anuncio oficial alguno de su salida de un formato que, por el momento, no había estado en el radar de los cambios anunciados para el curso televisivo 2025-2026.
Siscar, que se sepa, se queda sin formato en la Corporación. Previamente, había sido apartada de su labor como presentadora de la edición fin de semana del Telediario, que conducía junto con Igor Gómez. Su labor, en la etapa estival, ha sido ejercida por Marina Ribel.
Por otro lado, Telediario Fin de Semana será conducido por Marc Sala y Lourdes Maldonado a partir de este 6 de septiembre. Con lo cual, no hay, a priori, proyecto que lidere la comunicadora.
Siscar anunciaba su salida de manera discreta, como siempre se ha caracterizado. “Pues así despedimos el programa de hoy y permítanme que aproveche para dar la bienvenida a una nueva etapa que está a punto de empezar. Ha sido un honor formar parte de un programa histórico con una audiencia exigente”, expresaba.
“Informe Semanal les espera el sábado que viene. No falten. Hasta la próxima”, concluía en su adiós. Se marcha así quien tuvo el reto de recoger el testigo de la veterana Ana Blanco en el programa, quien lo dejó tras su jubilación anticipada.
Se desconoce quién será la persona que sustituya a Siscar al frente de Informe Semanal. Por otro lado, a falta de saber su nuevo destino, se prevé que la periodista pase al equipo de redacción de RTVE, dado su contrato con la Corporación pública.
Lara Siscar lleva unida a RTVE desde 2007, cuando se incorporó como presentadora del Canal 24 Horas, donde estuvo hasta 2009, cuando pasó a conducir el espacio Gente hasta el año 2010. Tras varios proyectos en el canal informativo del Ente, pasó a presentar la edición fin de semana del Telediario en sustituciones por vacaciones o bajas.
Entre 2014 y 2016, Siscar se hizo cargo de La mañana en 24 horas, junto con Ángeles Bravo. Entre 2016 y 2017, copresentó La noche en 24 horas, junto con Víctor Arribas. Entre septiembre de 2019 hasta agosto de este año, copresentó el Telediario Fin de Semana.