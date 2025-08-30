Ramón García, alto y claro sobre los trabajadores que abandonan el campo en España: "De sol a sol toda la vida para cuatro perras"

Ramón García es uno de los presentadores de televisión más queridos de nuestro país. Más allá de ser conocido por su labor al frente de las Campanadas de Nochevieja, el vasco lidera desde el año 2017 el magacín En Compañía.

De esta manera, Ramontxu entrevistaba a uno de esos entrañables vecinos de La Mancha que acuden diariamente a su programa. "Sales del pueblo y te vas a Madrid. ¿Por qué la aventura de irse a la capital", le preguntaba a Juan.

"Porque yo no quería ser del campo. Yo quería ser algo", afirmaba rotundo el vecino castellano-manchego. Una respuesta que animó a García a lanzar una comentada reflexión sobre el tema.

"A veces decís lo del campo cuando se iba la gente como si fuese malo. Qué va, al contrario. Pero díganselo a la gente del campo antes y a la gente del campo ahora", iniciaba su discurso.

"Yo les voy a decir una cosa. Cuando la gente dice en este país que el campo se vacía, que España se vacía. ¿Saben por qué es? Porque la gente del campo gana muy poco para lo que trabaja", se expresaba de manera tajante el presentador.

Juan, invitado de 'En Compañía'

"Si la gente del campo estuviese bien pagada y si todo lo que se lucha en Europa para conseguir que los agricultores españoles y muchos de esta tierra estén bien protegidos, otro gallo cantaría", añadía.

"Si las cosas que se producen en Castilla la Mancha, y lo amplió a toda España, estuviesen mejor protegidas, nuestros agricultores ganarían mejor y los chicos jóvenes no se pensarían irse a la ciudad porque verían futuro en el pueblo", argumentaba Ramón García.

Ramón García y los motivos por los que los jóvenes no quieren trabajar en el campo pic.twitter.com/plbVy14o2W — TVMASPI (@sebas_maspons) August 29, 2025

Acto seguido, volvía a enviar un mensaje claro y directo: "Pero, ¿qué quieren? Trabajando de sol a sol toda la vida para ganar cuatro perras. Dicen para ti, tururú. Y la gente se va. Pero se iban antes con esta edad y ahora también porque no ha mejorado mucho el campo".

Sin duda, el comunicador vasco estaba dispuesto a mostrar todo lo que pensaba sobre este asunto en pleno directo y sin morderse la lengua continuó su alegato sobre el trabajo en el campo.

"Tú te imaginas a una empresa de seguros que dice: 'voy a estar trabajando todo el mes a pérdidas y voy a perder dinero'. No quedaría ni un empleado. Pues el campo aguanta", señalaba.

Además, también hizo un guiño al público que le acompañaba en directo: "La gente de Picón sabe de lo que estoy hablando. No llegan a 800 habitantes".

El trabajo en el campo

"El campo es su vida. Y cuando tienen que ir a vendimiar o cuando tienen que hacer sus cosas, tienen que estar preocupados de cómo se paga la uva en Europa, en los despachos", explicaba.

"Los de los despachos no han pisado una vendimia en la puñetera vida. Ni de cerca. Pero juegan con el sueldo y los beneficios o las pérdidas de la gente del pueblo, como la gente de Picón que está hoy aquí", finalizaba Ramón García su intervención en En Compañía.