La nueva vida de Iván Madrazo ('Gran Hermano 10') a los 48 años, alejado de la televisión: "Siempre he trabajado para mí"

Iván Madrazo ('Gran Hermano 10'), en el reality y en la actualidad a los 48 años

Hace más de 15 años desde que Iván Madrazo consiguió el tan ansiado maletín de 300.000 euros en Gran Hermano 10.

El concursante cántabro se ha reinventado y a sus 48 años gestiona sus propias empresas, luce un físico espectacular y confirma que no ha gastado ni un euro del premio que le cambió la vida.

Alejado del foco mediático, Madrazo ha conseguido un presente de éxito y estabilidad económica. De esta manera, el de Santander ha demostrado que hay vida, y muy próspera, después de la telerrealidad.

Lejos de dilapidar el suculento premio, Madrazo ha consolidado su faceta de empresario, una carrera que ya cultivaba antes de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra.

Fiel a sus raíces emprendedoras, actualmente dirige su empresa familiar de electrodomésticos y muebles. Pero su visión para los negocios no se detuvo ahí.

Con una inteligencia financiera notable, invirtió sabiamente en el sector inmobiliario. “Yo cuando salí de Gran Hermano me dediqué a la inmobiliaria y tengo cuatro pisos que gestiono, míos”, confesaba en una entrevista para YouTube.

Esta diversificación le ha permitido gozar de una libertad financiera que muchos exconcursantes o personas de la pequeña pantalla anhelan.

La televisión, aunque ya no es su principal fuente de ingresos, sigue siendo una de sus pasiones. No reniega de ella, pero la ve con perspectiva.

"La gente se piensa que si no sales en televisión, no estás, pero ni mucho menos. Siempre he trabajado para mí y me ha ido muy bien", aseguraba en una reciente exclusiva para la revista Lecturas.

Su buen hacer en la casa de Guadalix de la Sierra le sirvió para convertirse en un habitual de los platós de Telecinco. Participó en tertulias, en Mujeres y Hombres y Viceversa, debates de realities e incluso concursó en la segunda edición de El reencuentro, donde formó pareja con su excompañera de edición Loli Fernández.

Una de las revelaciones más sorprendentes y que más interés suscita entre sus seguidores es el destino de los 300.000 euros que ganó en 2009.

De 'Gran Hermano' a empresario de éxito

Contra todo pronóstico, el maletín sigue intacto. “Siempre he sido muy hormiguita y he ahorrado. No he tirado la pasta. Yo he guardado el premio”, explicó a La Vanguardia.

La razón es sencilla y aplastante: “No lo necesito para vivir porque trabajo”. Una declaración que evidencia su mentalidad trabajadora y su capacidad para gestionar el éxito.

Este control no solo lo aplica a sus finanzas. En los últimos años, Iván Madrazo ha experimentado una notable transformación física.

A través de sus redes sociales, donde sigue siendo muy activo, comparte sus rutinas de entrenamiento y un estilo de vida saludable que le han llevado a lucir una forma física envidiable, fruto de la constancia y la disciplina.

A pesar de su alejamiento de la primera línea televisiva, Madrazo no olvida la experiencia que le cambió la vida.

"Tal día como hoy terminó la mejor experiencia de mi vida. Toqué con el alma la felicidad", publicaba en su perfil de Instagram al cumplirse 15 años de su victoria, demostrando que el recuerdo de Gran Hermano sigue muy presente en el empresario que supo jugar sus cartas dentro y, sobre todo, fuera de la casa.