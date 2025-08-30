Leticia Iglesias abandona 'Informativos Telecinco' y Mediaset: "Ha sido un placer acompañarles y un honor"

Nueva baja en Mediaset. La periodista Leticia Iglesias ha anunciado su marcha de la compañía y de su puesto como conductora de Informativos Telecinco. Lo ha hecho con su despedida a los espectadores este pasado viernes 29 de agosto.

Ha sido al terminar el informativo cuando Iglesias decía adiós a los televidentes, con una despedida inesperada y escueta, en la línea de la profesionalidad que siempre le ha caracterizado.

“Ha sido un placer acompañarles y un honor formar parte de los equipos informativos de esta casa. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias”, declaraba al terminar el telediario.

Iglesias deja así la que ha sido su casa durante 14 años de manera interrumpida. Fue en 2011 cuando la comunicadora llegaba a la cadena desde CNN+. No obstante, tres años después, fichó por Coca Cola en 2014 para encargarse de su gabinete de comunicación.

Sin embargo, en 2017, Leticia Iglesias retomaba su trabajo en el grupo ubicado en el distrito madrileño de Fuencarral, estando ligada desde entonces al área de los informativos y convirtiéndose en uno de sus principales rostros.

.@LeticiaIG se despide de Informativos Telecinco: "Ha sido un honor formar parte de los equipos de informativos de esta casa" > https://t.co/nKF5qx7jHE pic.twitter.com/w1Tq4zjVMN — Informativos Telecinco (@informativost5) August 29, 2025

En 2023, pasó a conducir la edición del Fin de Semana, dejando así su posición en la edición matinal entre lunes y viernes. Tras la llegada de María Casado, pasó a ser copresentadora de Informativos Telecinco en la edición de las 21:00 horas, junto con Carlos Franganillo.

La propia Iglesias ha reconfirmado su marcha del grupo audiovisual con un sentido post en su cuenta de Instagram, al que lo ha acompañado con una serie de imágenes con sus compañeros de cadena, al ritmo del tema Please, Please, Please, Let Me Get What I Want de The Smiths.

“Los últimos años, el último mes, las últimas 24 horas. Me habéis hecho sentir muy afortunada. ¡Gracias! Me faltan muchas personas en estas imágenes, pero os tengo guardadas (en mi agenda y en mí). Termina una etapa muy feliz en Mediaset. Gracias por arroparme, compañeros de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro. Os sigo y os admiro”, expresaba.

Tal y como deja caer un hashtag que incluye la comunicadora en su post, Leticia Iglesias está en busca de “nuevos caminos”. Se marcha así un rostro más de Informativos Telecinco, uniéndose a las salidas recientes de José Ribagorda, David Cantero y Laila Jiménez.

Mientras que Jiménez sigue en Mediaset como copresentadora de Todo es mentira en Cuatro y Ribagorda sigue vinculado al grupo, la marcha de Iglesias es también de la compañía, tal y como sucedió con Cantero, reubicado recientemente en RNE.