La inesperada confesión de Terelu Campos que ha dejado sin palabras en 'Fiesta': "Tengo sueños en inglés"

Poco a poco se van conociendo más detalles de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. En Fiesta, el programa ha destapado una presunta relación paralela que habría tenido el hijo de la famosa tonadillera en Nueva York. Un supuesto romance que ha dejado una inesperada confesión de Terelu Campos.

Todo surgía tras analizar cómo, supuestamente, el hermano de Isa Pantoja desapareció supuestamente en la comunión de su hija. Justo después de la discusión de los tertulianos, con Mónika Vergara señalando la delicada situación financiera de la expareja, el espacio destapaba la presunta relación que tuvo Kiko Rivera en la Gran Manzana.

“Ellos han contado que no ha habido terceras personas en esta ruptura, pero Fiesta tiene en exclusiva el testimonio de una persona que confirma y detalla una relación que ha mantenido Kiko Rivera con una mujer que trabajó con él y que vive en Nueva York”, anunciaba Terelu.

Justo antes de entrar el vídeo de la declaración, la comunicadora se mostraba sorprendida: “¿sabe Kiko inglés?” Después se procedía a poner las declaraciones de la presunta testigo del idilio entre el hijo de Isabel Pantoja y una mujer neoyorkina.

“Kiko la conoció en 2018 y comenzaron una relación sentimental que ha durado varios años. Mantenían una relación normal, como una pareja de enamorados. Cuando se han visto, han hecho las cosas que hacen las parejas. Se conocieron en Nueva York y han mantenido una relación sostenida en el tiempo”, declaraba la presunta testigo, con voz distorsionada.

Terelu Campos en 'Fiesta'. Mediaset

La testigo señalaba que Kiko, presuntamente, llamaba a esa mujer su “Shakira”. Mientras Saúl Ortiz comenzaba a hablar de esta presunta aventura, Terelu Campos lanzaba la bomba: tiene sueños donde sólo se habla en la lengua de Shakespeare.

“Yo sueño de vez en cuando en inglés y no sé por qué”, revelaba, dejando a Saúl completamente boquiabierto, como al resto de contertulios. “¿Perdona?”, exclamaba el colaborador y exdirector de Socialité.

El plató de 'Fiesta'. Mediaset

“Mis amigas se ríen de mí cuando duermen conmigo. Es que me dicen si hablo en inglés y yo les digo que no sé cómo, porque no sé. Pues os juro que me pasan esas cosas. Es extraño, lo sé”, expresaba. “Es una fantasía”, apostillaba Luis Rollán. “Y habla por las noches”, añadía Mónika Vergara.

“Es que, perdóname, después de contar esto, ahora cómo voy yo a hablar del tema de Kiko”, señalaba Saúl Ortiz en un tono divertido. “Es que es para titular. Terelu Campos: ‘Sueño en inglés’”, añadía Rollán, provocando risas entre los colaboradores.

“Lo que pasa es que no me puedo acordar [de lo que he dicho], porque como son en inglés y no sé hablarlo”, respondía la colaboradora, lanzando después una carcajada en tono cómplice.

“Es muy surrealista, Terelu. No sé cómo lo analizaría Freud”, compartía Ortiz, quien pasó a narrar la presunta aventura de Kiko Rivera con una mujer neoyorkina.