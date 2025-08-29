Tensión entre Javier Ruiz y la portavoz de Vox: "No convierta esto en una cuestión personal contra mí"

La polémica por la inmigración está servida en el programa matinal de Televisión Española. Mañaneros 360 ha podido hablar este viernes con Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, después de que el partido insista en hundir los barcos que rescatan a inmigrantes en alta mar.

Santiago Abascal, líder de Vox, se ha reafirmado en su intención de abatir el Open Arms: "Sí, hay que hundirlo. Y no os atrevéis a preguntar a los españoles porque la inmensa mayoría piensa lo mismo". Javier Ruiz, crítico con la actitud del político, ha apuntado un dato dentro de la controversia: "Lo hace después de que hoy 40 personas hayan muerto intentando llegar a las costas de Canarias".

Y avanzaba que "las imágenes de hoy son durísimas, de cuerpos llegados y fallecidos en las costas". Además, insistía: "lo dice después de que ayer dijera que 'los barcos negreros' como el Open Arms deben de ser hundidos, con esa definición". Dentro de la "obligación de pluralidad" de TVE, Ruiz ha dado paso a la portavoz de la organización de ultraderecha.

En una entrevista en la que se ha podido percibir cierta tensión desde el inicio, Pérez Moñino ha asegurado que "defendemos a los españoles, la seguridad en los barrios, que el dinero de los españoles no se les puede quitar para financiar su propia inseguridad".

No se ha mordido la lengua al hablar del programa que ocupa las mañanas de La 1: "Ustedes desde estas tertulias hablan de ese 'buenismo' y de esas políticas multiculturales, pero luego no pisan, ni ustedes ni los políticos que traen a esos inmigrantes ilegales, los barrios que sufren las consecuencias de esa inmigración ilegal y descontrolada".

Javier Ruiz e Isabel Pérez Moñino. RTVE

Durante el discurso de la Portavoz Nacional de Vox, el presentador negaba reiteradamente con la cabeza. "El Open Arms es un barco privado y no gasta los recursos de los españoles", recordaba Javier. Y añadía: "La tasa de delincuencia está bajando. Tenemos 3'3 millones de inmigrantes más y la tasa ha caído a mínimos históricos según una fuente tan 'sospechosa' como la Policía Nacional".

"Es mentira ese argumento, ¿están ustedes utilizando la inmigración para ganar votos?", cuestionaba. La invitada no ha tardado en responder, añadiendo un nuevo dato: "El 46% de la población reclusa de la Comunidad de Madrid es extranjera, cuando no supone ni el 20% de la población total”.

🔵Abascal insiste en "hundir" el Open Arms



Isabel Pérez Moñino, Portavoz Nacional de VOX: "El dinero de los españoles no se les puede quitar para financiar su inseguridad"#Mañaneros29Ahttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/DRL4itFf6k — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) August 29, 2025

“Porque es pobre, no porque sea población inmigrante. La delincuencia está siempre ligada a la pobreza”, defendía Javier. Ha sido entonces cuando la entrevista ha subido de tono y Pérez Moñino ha atacado al presentador de Mañaneros: “Ustedes están haciendo de activistas del Gobierno".

Y continuaba su mensaje diciendo: "Nosotros venimos a defender de verdad la seguridad de los españoles, esa de la que se ríen ustedes. Debe ser que no pisan barrios como Vallecas o Parla”. "Tenemos que proteger nuestras fronteras y tenemos que hundir a todas estas ONG's que trafican con personas y que son colaboradoras del Gobierno de España", sentenciaba.

Javier Ruiz, visiblemente molesto por el rumbo que estaba tomando la conversación, ha decidido poner freno: "Con todo el respeto, yo tengo casi la obligación de entrevistarles a ustedes, que son la tercera fuerza política de este país. Yo les guardo un respeto que ustedes nunca me tienen a mí. No termino de entender por qué usted me insulta y me falta".

"Le respeto incluso cuando estoy posicionado absolutamente en contra de lo que usted me está defendiendo, entre otras cosas porque las cifras no dicen lo que usted dice", confesaba. Pero Isabel seguía firme y le ha espetado: “¿Usted es periodista, me está entrevistando a mí, o es un activista del Gobierno?”.

“A veces es muy difícil tener entrevistas e intentar escuchar sus argumentos. No convierta esto en una cuestión personal contra mí, se lo pido por favor”, insistía Ruiz antes de continuar con la entrevista.