Susto en ETB: un reportero de 'Quédate', embestido por una vaquilla en plena conexión en directo

Los espectadores que el pasado martes, 26 de agosto, sintonizaran Quédate, magacín vespertino de ETB, fueron testigos de una curiosa escena. Xabier Eguía, reportero de la cadena autonómica vasca, fue embestido por una vaquilla durante una conexión en directo, mientras cubría las fiestas locales de Sesma (Navarra).

El programa de tarde hacía una ronda por los festejos de distintos pueblos de la zona, cuando Leire Torre se detuvo en Sesma. "Ahí hemos dejado a Xabier", explicaba la presentadora, con dificultades para escuchar a su compañero.

La estampa que llegaba desde Sesma resultaba algo caótica, ya que ni el sonido ni la imagen eran nítidos. "¿Casi te pilla una vaca, Xabier? ¿O me lo está pareciendo?", se preguntaba Torre, que a duras penas podía seguir la conexión.

La conductora se limitó entonces a describir lo que veía: "Esta imagen es espectacular, es como si viéramos las vacas desde la barrera, en primerísimo plano. Me falta saber dónde está Xabier. Estoy preocupadísima. No le veo, ni le escucho".

"Vamos a intentar recuperar esta conexión, compañeros", rogaba Leire al equipo. Y, ya sí, apareció en pantalla Eguía: "¿Me escuchas, Leire? Ha estado a punto de atropellarnos una vaquilla. Estamos jugando al escondite inglés, pero con la vaquilla".

Un reportero del programa Quedate de ETB2 acaba en suelo por una vaca en #Sesma #Navarra y después el publico le ovaciona y aplaude. pic.twitter.com/KmWykoF6hM — Festaro/Auzo News (@AuzoNews) August 27, 2025

"Te ha pillado porque no estabas atento", le reprochaba un hombre al periodista, y otro, sin previo aviso, tomaba al joven en brazos y avisaba a la vaquilla para que corriera hacia él. "¡No, no!", le pedía Eguía, pero ya era tarde. El animal le empujó en varias ocasiones.

Leire Torre, riéndose de manera nerviosa, no sabía dónde meterse: "¿Estás bien, Xabier? Decidme, por favor, que está bien. Es un valiente, la verdad". Tras el incidente, el chico corrió hacia la cámara, aún con el susto en el cuerpo: "Hemos jugado suficiente ya, ¿eh? ¿Qué ha sido esto? Me he jugado el pescuezo".

Afortunadamente, la cosa quedó en un susto. Xabier Eguía incluso se vino arriba e hizo un breve paseíllo por la plaza, siendo coreado por los asistentes al evento. "Sesma te quiere", apuntó la comunicadora, dando por finalizada la conexión: "Le voy a poner un detective a Xabier, porque, madre mía, este chico. Le tengo que seguir bien la vista".