La solución 'in extremis' de Telecinco para levantar agosto: tira de 'First Dates' este fin de semana tras un nuevo récord

Lo analizábamos en BLUPER este miércoles. First Dates está siendo el salvavidas de Telecinco en su verano más complicado. Mientras que el público no compra el resto de la oferta, el programa de citas parece no tener techo en el access prime time del primer canal de Mediaset. Este mismo miércoles, superó el récord que marcó el día anterior: 11,4% de cuota de pantalla y 1.032.000 espectadores.

Así, Fuencarral ha decidido mover ficha para levantar el 8% de cuota de pantalla que promedia este mes. En tres días, Telecinco cerrará el peor mes de su historia, en una crisis de audiencias acentuada por el bajo consumo televisivo que afecta a todas las cadenas en período estival.

La solución in extremis de Mediaset es programar First Dates Summer Resort también en el access del fin de semana. De esta manera, el sábado 30 y el domingo 31, la película El Mediador y Allá tú arrancarán alrededor de las 23:00 horas y no a las 22:00, como ha venido sucediendo este verano.

Se producirá una situación insólita entonces: el espacio que presenta Carlos Sobera tendrá hueco en la parrilla de Telecinco los siete días de esta semana. Y es que, según puede comprobarse en la programación de este viernes, la cadena vuelve a apostar por emplazar el dating show por la noche.

Incluso con horario más amplio que el viernes anterior. Es decir, el refrito de los mejores momentos de la temporada de ¡De Viernes! arrancará pasadas las doce de la madrugada.

Carlos Sobera, presentador de 'First Dates'. Mediaset España

Mediaset sorprendió a principios de verano anunciando el salto de First Dates al access de Telecinco. El programa, buque insignia de Cuatro, aterrizó en la cadena como telonero de las ofertas estelares tras el intento de El verano de las tentaciones.

Los buenos resultados que está cosechando First Dates estas semanas llevan a muchos a hacerse la misma pregunta: ¿podría quedarse el formato definitivamente en Telecinco? Cabe recordar que el jueves, 4 de septiembre, llega Supervivientes All Stars y sería inviable que las tres galas semanales arrancasen a las 23:00 horas, y no tendría sentido emitir el formato de citas tan solo lunes y miércoles.

De pasar First Dates a Telecinco, el grupo se vería obligado a encontrar un recambio para Cuatro lo suficientemente potente en esta franja. Este verano, su sustituto, Viajeros Cuatro, no está rindiendo con sus reposiciones.