Primer vistazo a 'Juego de pelotas', el nuevo concurso de Antena 3 con Juanra Bonet: los invitados del estreno

Antena 3 continúa apostando por el entretenimiento para la nueva temporada. Juego de pelotas llega a la cadena el próximo 3 de septiembre a las 22.50 horas, presentado por Juanra Bonet. Un formato que enfrenta cerebros contra bolas combinando un programa de preguntas de alto riesgo con un divertido factor físico, en el que si fallas, caes al agua.

La mecánica es sencilla: Cada episodio presenta a dos grupos que compiten por un premio en metálico en una “batalla de pelotas”. Los equipos se encontrarán con todo tipo de preguntas sobre historia, geografía, ciencias, entretenimiento o cultura popular, entre otras temáticas.

Atresmedia vuelve a apostar por Juanra Bonet, que se ha consolidado como un rostro referente en la cadena. Se pone al frente de un nuevo concurso tras presentar ¿Quién quiere ser millonario?, El círculo de los famosos y, más recientemente, Traitors España.

El programa arranca con la selección de 10 categorías temáticas, de las cuales cada equipo elegirá cinco preguntas para responder. Cada jugador debe colocarse frente a la respuesta que cree correcta. Al oír “pelotas en juego” las pelotas bajan por el trampolín y el que se haya colocado en la respuesta incorrecta es empujado por la pelota, cae al agua y es eliminado.

En la primera entrega se presentan rostros muy conocidos. Cómicos frente a cantantes, que se medirán en una batalla sin precedentes, dispuestos a mojarse por una buena causa. Los humoristas David Fernández, Susi Caramelo, El Monaguillo, Henar Álvarez y Agustín Jiménez se enfrentarán a Rosa López, Blas Cantó, Angy, Carlos Baute y Melody.

💥 YA TENEMOS FECHA: https://t.co/RaQXNQZwMx



🏁 #JuegoDePelotas, con Juanra @ElBonet: el próximo miércoles Gran Estreno en Antena 3.



💬 "Nos vamos a mojar". 😏 Primer programa YA DISPONIBLE en @atresplayer. pic.twitter.com/TUjchgciTZ — Antena 3 (@antena3com) August 27, 2025

Cada respuesta acertada suma 1.000 euros al equipo, cifra que va aumentando progresivamente en cada ronda, hasta alcanzar los 5.000 euros por acierto en la última fase de cada grupo. El equipo con más dinero acumulado entonces pasará a la final.

Uno de los participantes del equipo ganador deberá encontrar las cinco respuestas correctas. Si acierta, se lleva los 100.000 euros del premio, y si falla y acaba en la piscina, el equipo se irá únicamente con el dinero acumulado de las rondas anteriores.

Juego de pelotas es la adaptación española de De Kwis met Ballen (Talpa Studios), formato de éxito internacional creado en Países Bajos, donde ya ha emitido dos temporadas. Su popularidad ha traspasado fronteras y ha llegado incluso a Estados Unidos, donde se emite en FOX con gran acogida por parte del público.

Ha sido adaptado también en Alemania y Argentina, y se estrenará próximamente en tres países más, incluyendo a España, donde aterriza este septiembre en Antena 3.

En su primera temporada, contará con equipos formados por personas con un vínculo: familias, grupos de amigos, compañeros de trabajo o personas unidas por un mismo hobby, desde amigos de la infancia a compañeros del mismo club de natación o trabajadores de un servicio de emergencias.