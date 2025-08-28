Gonzalo Miró bromea sobre su fichaje por TVE: "Si voy a recibir dinero de todos los que estamos aquí..."

Gonzalo Miró se ha convertido en uno de los rostros más demandados para las cadenas. Después de anunciarse su fichaje para Televisión Española, el tertuliano se ha pronunciado en uno de los programas de radio que todavía cuentan con su participación. Y es que, a partir de septiembre, ocupará una silla al lado de Marta Flich en Directo al grano, copresentando el nuevo magacín para las tardes de La 1.

El tertuliano se mostró muy entusiasmado por el rumbo que toma su carrera, después de dedicar años a su idilio con Atresmedia, asistiendo como tertuliano a Liarla Pardo y, en su última etapa, en Espejo Público. En el comunicado compartido por RTVE, asegura que “afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano”.

A pesar de iniciar su trayectoria en la pública, Miró sigue ocupando su puesto en El Partidazo de COPE, donde se ha pronunciado sobre su nuevo programa. "En El Partidazo tenemos un elenco de comentaristas realmente espectacular, porque aquí está Gonzalo Miró, uno de los grandes protagonistas del verano", adelantaba Joseba Larrañaga.

Y, entre risas, apuntaba: "Te tenemos doblemente contratado, te pagamos dos veces a ti", refiriéndose a que su sueldo se pagará con los impuestos de todos los españoles. Un comentario que el comunicador se ha tomado con humor, contraatacando a su compañero: "Sí, desde luego. Tú concretamente una sola, en el sueldo de la COPE no participas".

"¿Y lo que yo produzco para que te paguen?", apuntaba el presentador de radio. Sus compañeros de mesa se han unido para "molestar" con el tema, pero él ha salido con una pregunta que los ha dejado sin palabras: "¿Se te ocurre una mejor manera de invertir tu sueldo?". "También es verdad, para que lo cobren otros, cóbralo tú", añadía Larrañaga.

Nacho Peña también ha intervenido en la conversación, calificando a Gonzalo como "el hombre del momento". Bromeando sobre su vestimenta, decía: "Viene hasta de blanco, cómo cambian las cosas". "Ahora que va a salir en la tele todos los días", compartía otro.

"Parte de los impuestos que paga Gonzalo, vuelven a él", manifestaba Larrañaga. "Sí, y los que pagas tú, se van para él también", seguía el otro colaborador. Ha sido entonces cuando Miró, con humor, le ha seguido el juego a los demás: "Si voy a recibir dinero de todos los que estamos aquí...".

Roberto Morales ha dado la cara por el tertuliano: “No se puede decir que no lo tenga merecido porque currante es un poco”. Al igual que Siro López: “Me tienes en tu equipo, Gonzalo. Deportivamente no, pero en el otro ya sabes”.

Además, ha desvelado que ha recibido llamadas de mucha gente con intención de colaborar en Directo al grano. "Me parece bien y lícito. Otra cosa es que yo tenga mano para solucionar sus problemas", compartía Miró.