Las cocinas de 'MasterChef Celebrity 10' ya están listas: TVE anuncia la fecha de estreno y las novedades de la edición

Las cocinas de MasterChef Celebrity ya están preparadas para recibir a los concursantes de la décima edición. RTVE inicia con fuerza la nueva temporada y, para ello, lanzan el programa que les da más alegrías, donde 16 famosos tendrán que someterse al veredicto de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz.

Dentro de muy poco, los concursantes se colocarán el delantal para presentar sus recetas más elaboradas. Desde deportistas, hasta cantantes, pasando por reporteros y colaboradores de televisión, todos ellos formarán parte de un casting prometedor que pretende atrapar a los espectadores.

El talent culinario llegará a la pequeña pantalla el próximo lunes, 1 de septiembre, convirtiéndose en uno de los estrenos más tempranos de la historia del programa. Y es que este año es muy especial, ya que se celebran diez años desde su llegada a Televisión Española, en el que las novedades marcarán un antes y un después en el concurso, ya que tendrán que cocinar en gravedad 0.

Los aspirantes tendrán que diseñar y elaborar un plato con la ayuda de la Inteligencia Artificial y cocinarán solo con air fryer. Jordi Roca les retará a reproducir algunos de los postres básicos que enseña en sus redes sociales. También deberán dominar el idioma de la Generación Z con la ayuda de Marina Rivers y Emilio.

Entre los participantes se encuentran rostros muy conocidos como Mariló Montero y José Manuel Parada. También figuran los cantantes Juanjo Bona y Soraya Arnela, el actor Alejo Sauras, la colaboradora de televisión Rosa Benito y el exfutbolista Miguel Torres. A este grupo, se suman la rapera Mala Rodríguez y el violinista Necko Vidal.

El mundo del humor y la televisión está representado por Quique Torito, Valeria Ros, David Amor y la presentadora Masi. También forman parte la cantante y actriz Charo Reina y la periodista y escritora Valeria Vegas, especializada en memoria cultural. El plantel se completa con la presencia del mago Jorge Luengo.

Además, teniendo en cuenta el aniversario del programa, aparecerán rostro de gran relevancia en la esfera pública. El jurado invitará a Victoria de Marichalar de Borbón, al astronauta Pedro Duque, el actor y director Daniel Guzmán, el actor William Levy y los cantantes Antonio Carmona, Bertín Osborne y Conchita, entre otros.

Tampoco faltarán algunos de los exaspirantes de todas las ediciones de MasterChef Celebrity, como Inés Hernand, Pitingo, Eduardo Casanova, Yolanda Ramos, Mario Vaquerizo, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Cayetana Guillén Cuervo, Loles León y Miguel Ángel Muñoz.