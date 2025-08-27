Telecinco revive el espíritu de 'Hormigas Blancas': así es el nuevo programa de Santi Acosta para el prime time

Mediaset continúa moviendo ficha en su objetivo para recuperar a su audiencia después de los bajos datos que ha reunido esta temporada. En esta ocasión, la tarea recae sobre Santi Acosta, rostro ya consolidado del entretenimiento de la cadena, que asumirá el doble papel de presentador y director en el nuevo espacio El precio de, un programa semanal diseñado para Telecinco.

El formato se inspira claramente en espacios míticos como Hormigas Blancas o Paparazzi, que en su día marcaron un antes y un después en la crónica social televisiva. La idea es recuperar esa mirada retrospectiva al papel de la prensa del corazón en España, pero incorporando un nuevo enfoque.

El espacio está previsto para las noches de los miércoles, según Poco Pasa TV, y se divirirá en dos bloques a pesar de contar con un presupuesto más modesto. El primero se centrará en recrear y desgranar algunas de las noticias más impactantes y mediáticas del país, a través de testimonios inéditos, recuerdos de paparazzi y la presencia de protagonistas o testigos directos de las historias.

Por otro lado, en el segundo bloque, el foco se trasladará al plató, donde el equipo de colaboradores discutirá y contextualizará lo visto, aportando análisis y debate para enriquecer el relato mediático.

La productora Producciones Mandarina, encargada de dar forma al programa, reafirma de este modo su posición estratégica dentro de la programación de Telecinco. La compañía viene de cosechar éxitos en franjas competitivas, como ¡De viernes! o En boca de todos, además de apuestas de investigación como Código 10 y formatos de entretenimiento como Viajeros Cuatro.

La confianza de Mediaset en Mandarina se mantiene firme incluso tras haberse encargado de Socialité en su última etapa.

La puesta de largo de El precio de no se hará esperar demasiado. El programa será presentado oficialmente el próximo 2 de septiembre en el FESTVAL de Vitoria, el mayor certamen de televisión de España. La cita contará con la presencia de Santi Acosta. Junto a él estarán Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, y Nuria L. Escribano, directora del formato.

Con esta incorporación, El precio de se suma a la gran baza estrella de Telecinco para el próximo curso: Supervivientes All Stars 2025, el reality que ya se ha confirmado como un arma fundamental para recuperar el liderazgo del prime time.

El posible aterrizaje del programa en la noche de los miércoles supone, además, un movimiento estratégico. En esa franja se prevé una dura batalla contra Antena 3 y RTVE, que ya preparan potentes estrenos de entretenimiento para blindar su cuota de audiencia.