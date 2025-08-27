'First Dates' marca récord del verano y surge la pregunta del millón: ¿debería el dating saltar a Telecinco definitivamente?

First Dates está siendo la tabla de salvación de un verano que se le está haciendo largo y tedioso a Telecinco. La cadena principal de Mediaset promedia en agosto un 8% y, salvo milagro, cerrará en cuatro días el peor mes de su historia.

A principios de julio, en previsión de que sería un período complicado, el grupo de Fuencarral tomó una decisión inesperada. Después de que El verano de las tentaciones no cuajara, trasladó el programa de Carlos Sobera al access prime time de su primer canal.

Y no puede decirse que la estrategia no esté dando buenos resultados. Sin ir más lejos, este martes, el espacio producido por Warner Bros. ITVP España marcó récord, con un 11,3% de cuota y 1.054.000 espectadores de media.

Estos números hacen crecer la duda de si First Dates podría emitirse definitivamente en Telecinco, en septiembre y más allá de esta sorprendente, pero exitosa, prueba veraniega. Eso sí, teniendo en cuenta que el contexto cambiará absolutamente en cuestión de días.

El próximo 1 de septiembre, El Hormiguero estrena nueva temporada. El 8, es el turno de La Revuelta. Cuesta pensar que el dating show haga daño a alguno de los dos formatos mínimamente, en especial al que capitanea Pablo Motos, que acabó el curso como líder indiscutible.

De seguir en Telecinco y con estos datos, First Dates podría ser un buen impulso para las ofertas estelares. Al final, la cadena siempre ha acabado tirando por lo más sencillo y a la vez efectivo, emitir los resúmenes de sus realities. Las noches de gala del formato de telerrealidad de turno -domingo, martes y jueves-, arrancan a las 22:00 horas, con el bloque exprés del programa.

Con el comienzo de la segunda edición de Supervivientes All Stars, desde el 4 de septiembre, Telecinco tendría bien cubiertos sus access prime time semanales. Por el momento, los extractos de First Dates siguen alojados en la web de Cuatro y no en la de su 'hermana mayor'.

Por otro lado, arrebatar First Dates a Cuatro sería despojar al canal de una de las grandes señas de identidad de su programación. Una entidad propia que Cuatro va recuperando poco a poco, después de años siendo la cadena en la que se reubicaban formatos que no funcionaban en Telecinco.

El precio justo, Alta tensión o 100% únicos son solo algunos ejemplos de esta tendencia, que curiosamente ahora es la contraria: que Telecinco tire de un éxito de Cuatro para levantar sus audiencias. Y veremos si de manera definitiva.