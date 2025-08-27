Bertín Osborne y Sergio Ramos, la inesperada pareja que abre temporada en 'El Hormiguero': estos son los primeros invitados

Ya hay invitados para la primera semana de El Hormiguero, que arrancará su temporada 20 el próximo lunes, 1 de septiembre. Ese día, los encargados de romper el hielo en el programa de Antena 3 serán Bertín Osborne y Sergio Ramos. Acudirán juntos por una razón desconocida por el momento.

El martes, Joaquín Sánchez y Susana Saborido visitarán a Pablo Motos, a buen seguro para presentar la nueva temporada de Emparejados. El miércoles, turno para el escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte. Cierra la semana Ester Expósito, que estrena película, El talento.

Tanto Osborne como Ramos, gran amigo de Motos, han acudido en varias ocasiones al formato de 7yAcción. El gran misterio es el hecho de que vayan en dupla. Queda esperar unos días para saber qué traman en común.

Actualmente, el concursante de la última edición de Tu cara me suena está en el ojo del huracán mediático por su comentada portada con su hijo David. La semana pasada, el cantante presentaba en la revista ¡Hola! al pequeño, fruto de su efímera relación con Gabriela Guillén.

Además de desvelar el motivo por el que visita El Hormiguero con el futbolista, se espera que Motos le pregunte por la portada. El programa juega otra vez la baza de abrir con un personaje rosa potente, como sucedió con Isabel Pantoja, poco dada a pronunciarse en pantalla, en el inicio del curso 2023-2024.

Como cada año, El Hormiguero estrenará película, El Hormiguero Awards, con todos los invitados que pasaron por el plató de las hormigas el curso pasado y de la que ya ha trascendido un pequeño adelanto en redes. Aparecen Emilia Mernes, Sebastián Yatra, Leiva o Javier Cámara bromeando con Rafa Nadal, el famoso que inauguró la temporada 19.

A falta de conocer más novedades, como nuevos fichajes de colaboradores, El Hormiguero vuelve fuerte, tras cerrar el curso anterior como líder indiscutible. El show encadenó 11 años consecutivos de liderazgo, promediando un 15,3% de cuota de pantalla y 2 millones de espectadores.

Una semana más tarde, el lunes 8 de septiembre, fin de las vacaciones para David Broncano y los suyos. La Revuelta y El Hormiguero se enfrentarán en el access prime time por segunda temporada. En su primera temporada en La 1, Broncano registró un 13,6% de share, con 1.720.000 seguidores.