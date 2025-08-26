Así se preparan TVE y Silvia Intxaurrondo ante el regreso de Alfonso Arús y 'Aruser@s' a las mañanas de laSexta

TVE busca evitar perder el liderazgo de las mañanas entre semana. La cadena pública ha visto cómo La hora de La 1 se ha erigido como el programa más visto de su franja durante la temporada estival. Lo ha hecho gracias a que su principal rival, Aruser@s, estaba de vacaciones. Por ello, la Corporación ha ideado una estrategia para mantener la posición.

La ausencia de su principal rival ha impulsado al magacín matinal. Durante el inicio de este agosto, el formato ha logrado cifras más que notables, con medias semanales del 17,9% de cuota y alrededor de 327.000 seguidores. El espacio ha firmado un estupendo 17,6% de share y 278.000 televidentes en este pasado 25 de agosto.

El regreso de Alfonso Arús no parece haber afectado muy negativamente al formato que lidera Silvia Intxaurrondo. Aruser@s ha firmado un 13,3% de cuota y 260.000 seguidores en su lunes de regreso, quedándose relativamente lejos de su competidor más frontal.

Estas cifras logran mantener la estabilidad habitual que ha logrado el espacio desde finales del mes de junio. Sin embargo, para TVE no es suficiente. La cadena pública busca mantener estos datos. Por ello, ha optado por mover la emisión del magacín informativo.

Desde este lunes, La hora de La 1 vuelve a su horario normal y pasa a emitirse desde las 07:50 horas de la mañana, enfrentándose así cara a cara al programa de laSexta. Precisamente, el programa que conduce Intxaurrondo se ha erigido como el principal de la franja más temprana de la mañana frente a La mirada crítica y la primera parte de Espejo Público.

Alfonso Arús en 'Aruser@s'. Atresmedia

TVE busca asegurarse una de las pocas plazas de la parrilla que domina, dado que Antena 3 mantiene un sólido liderazgo en la franja de la sobremesa, con los buenos datos de La ruleta de la suerte, Antena 3 Noticias 1 y Sueños de libertad.

De la misma manera, la cadena de Atresmedia obtiene cifras imbatibles en la última franja de la tarde y las primeras del prime time, con el poderoso trío que conforman Pasapalabra, Antena 3 Noticias 2 y El Hormiguero.

Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1'. RTVE

Con pequeños resquicios de liderazgo como el caso de La Promesa y los eventos deportivos, TVE busca así afianzar una de las pocas franjas donde la competencia está siendo menos feroz. Por supuesto, Aruser@s buscará recuperar su posición de líder, especialmente en septiembre, cuando el público ya se ha reincorporado totalmente de las vacaciones de verano.

Tocará ver si esta estrategia le funcionará a TVE frente a un inicio de temporada que aspira a ser muy competitivo.