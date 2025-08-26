Pepa Bueno, rotunda sobre los incendios: "Tenemos que preocuparnos por los que han perdido todo y exigir cuentas"

Pepa Bueno está a punto de desembarcar en las noches de TVE. La periodista debutará como presentadora del Telediario de las 21:00 horas este próximo 1 de septiembre. Por ello, ha hablado con Jesús Cintora en Malas lenguas, donde ha señalado la importancia de la profesionalidad a la hora de informar sobre los incendios que asolan España.

Cintora daba la bienvenida a la comunicadora, quien regresa a RTVE tras su destitución como directora de El País. El presentador le preguntaba por cómo está viviendo la tragedia de los incendios que siguen asolando España, con 14 de ellos graves todavía en activo.

Para Pepa Bueno, esta es la oportunidad de hacer un tipo de periodismo cercano a la ciudadanía y con el que enfrentarse directamente contra los bulos. “Me incorporo al Telediario en un momento en el que, algo que yo digo siempre a los periodistas con los que trabajo, es más necesario que nunca desde donde miramos la realidad”, explicaba.

“¿Desde dónde miramos lo que pasa? ¿Lo hacemos desde esta olla a presión que es Madrid? Donde estamos periodistas y políticos todo el día juntos, ¿o la miramos exactamente desde la altura de los ojos de los ciudadanos para los que trabajamos?”, cuestionaba.

“Esta ola terrible de incendios, esta crisis gravísima que estamos atravesando es una prueba de fuego para hacer eso: preocuparnos de la gente que ha perdido todo, desde la vida de sus familiares a su modo de vida, y de exigir cuentas”, proseguía.

“Hay que pedir rendición de responsabilidades en todas las escalas de la administración en las que se divide nuestro país. Esto no puede volver a ocurrir. A ver si es posible, en este país, tener un debate sereno y profundo sobre qué tenemos que hacer si vuelve a ocurrir y que el daño sea el menor posible”, razonaba.

Previamente, Cintora le preguntó a Bueno sobre cómo está viviendo estos días previos a su desembarco en el Telediario. “Llevamos un día de preparativos, de pruebas en el plató, de trabajo de equipo de edición. Son días intensos”, reconocía.

“Estoy deseando que comience el Telediario para descansar, porque luego ya será hacer un telediario. Pero estos días son de preparativos muy intensos y, para mí, de mucha emoción. Es el reencuentro con mis compañeros y con una dinámica de trabajo que me apasiona y que hacía muchos años que no hacía”, expresaba.