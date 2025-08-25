La última entrevista de Verónica Echegui con Bluper: "En el colegio no te hablan de la muerte, de lo importante"

Este lunes, 25 de agosto, será recordado como uno de los días más duros para el mundo de la interpretación en España. A mediodía trascendía que Verónica Echegui ha muerto a los 42 años, víctima de un cáncer.

La casualidad ha querido que su último trabajo como actriz lleve por nombre A muerte, una serie que se estrenó a principios de año en Apple TV+ y que está disponible desde el pasado 15 de junio en Atresplayer.

Por este motivo, BLUPER charló con la intérprete, y también con su compañero de ficción, Joan Amorós, hace apenas dos meses. En esta entrevista, compartió una serie de reflexiones sobre la muerte, ya que el argumento de la producción daba pie a divagar sobre el asunto.

Gracias a A muerte, Echegui se planteó "si morir es realmente morir y se acabó y ya está". Es decir, si hay 'algo' después de la vida: "Si nos morimos así, yo entonces no creo en la vida". Ella recurría a testimonios "de doctores y de científicos".

En definitiva, "de personas que han ido y han vuelto, que han tenido experiencias con la muerte, tras una muerte cerebral, y que han vuelto y lo están contando". "Y según estas pues hay un después, o sea, que no podemos negarlo. Pero bueno, que cada uno haga lo que vea o lo que considere con estos testimonios".

Verónica Echegui, en su última serie, 'A muerte'. Apple TV+

Según Verónica, "la serie, con el contexto del marco de la muerte" abría "preguntas hacia la vida". "¿Qué haces con tu vida? ¿Quién eres realmente en tu vida? ¿Qué personaje estás jugando en tu vida? Y date cuenta de que esta experiencia se termina".

"Pero a mí también me hizo, pues, plantearme preguntas sobre después, tener claro que de un momento a otro te puedes ir y ya está. Y en ese sentido me aportó", expuso entonces Verónica Echegui.

Sobre su última serie, 'A muerte': "La serie, con el contexto del marco de la muerte, abre preguntas hacia la vida"

Además, la madrileña señalaba que "no estamos enseñados a nada que tenga que ver con las relaciones de la vida". "No he conocido ningún colegio donde te sentaran y te hablaran desde joven, desde muy pequeño, sobre las relaciones, sobre la muerte. Sobre lo importante en la vida", expresó.

"¡Y me pregunto cómo hubiera sido si hubiese sido así. Si nos hubieran enseñado desde otra perspectiva, a todos. Desde un lugar más de confianza, de fe en una vida que no se termina en la muerte, que continúa, que es eterna", concluía.