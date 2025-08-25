La televisión, en shock por la muerte de Verónica Echegui: las reacciones de Javier Ruiz, Gema López y Patricia Pardo

Mazazo absoluto en el mundo de la interpretación por la noticia que ha trascendido este lunes. Verónica Echegui falleció este domingo, 24 de agosto, a los 42 años. La intérprete había estado ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a una enfermedad.

Los restos mortales de Echegui reposan ya en el tanatorio madrileño de La Paz y este martes será despedida en una ceremonia civil. Verónica saltó a la fama en 2006, gracias a la película Yo soy la Juani, convirtiéndose desde entonces en una de las actrices más queridas de nuestro país.

Por el momento, se desconocen más datos y el desconcierto es total, empezando por quienes hacen posibles los programas matinales de nuestra televisión. Mañaneros 360, Espejo Público, Vamos a ver... Ellos han sido los encargados de dar la noticia de última hora.

TVE

En Mañaneros 360, Javier Ruiz ha paralizado el intenso debate que mantenían dos colaboradores sobre la comparecencia que dará este viernes Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, sobre la prevención de los incendios en su región.

Javier Ruiz informa en 'Mañaneros 360' de la muerte de Verónica Echegui. RTVE

"Una última hora nos saca totalmente de este foco. Ha fallecido la actriz Verónica Echegui a los 42 años de edad. Es información de última hora", señalaba el presentador del espacio de La 1, mientras se escuchaban algunos comentarios en plató, detrás de las cámaras.

Así, Ruiz daba paso a Alberto Herrera desde redacción, que informaba de los pocos detalles que se sabían en ese momento. El comunicador mandaba sus condolencias a la familia, gesto al que se sumaba Javier, antes de continuar con la actualidad política.

Antena 3

En Espejo Público, la información del deceso ha coincidido precisamente con la entrevista a otro actor, Adrián Rodríguez, que estos días está hablando con distintos medios de comunicación para hablar de su recuperación de los excesos.

"Tengo que interrumpirte. Lo vas a entender, en realidad, porque es una tristísima noticia de última hora", avanzaba Gema López, antes de lanzar el titular a los espectadores de Antena 3. Ha sido Lorena Vázquez quien ha confirmado al programa que la muerte se había producido este domingo.

Gema López entrevistaba al actor Adrián Rodríguez cuando ha saltado la noticia. Atresmedia Televisión

Acto seguido, Gema ha preguntado al entrevistado si tenía contacto con la fallecida. "La verdad es que no, no he tenido la oportunidad. Lo siento muchísimo y acompaño en el pésame a toda la familia", expresaba Adrián, aprovechando para compartir una reflexión sobre la fama: "La gente se tiene que dar cuenta de que las vidas de las personas que nos exponemos no tienen que ser perfectas e idílicas. Somos personas normales y corrientes".

Espejo Público pasaba a publicidad, pero retomaba el asunto a la vuelta. La conductora de Más Espejo ha recordado que el último trabajo de Verónica Echegui fue, irónicamente, A Muerte y en Atresmedia. La serie está disponible desde el 15 de junio en Atresplayer y en ella la actriz reflexiona sobre la muerte y "lo poco preparados que estamos para estos trágicos momentos".

