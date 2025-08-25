'El Grand Prix' cierra otro verano de risas y tradición: todo listo para la final del programa que se ha abierto a otros públicos
Este lunes, a las 21:50 horas, TVE emite la gran final de la tercera temporada del concurso desde su regreso.
Más información: 'Malas lenguas' se queda sin su entrega en las tardes de La 1: la retransmisión de La Vuelta 25 altera la franja vespertina
El verano está llegando a su fin y con él también termina el mítico programa de Ramón García. Este lunes, 25 de agosto, los espectadores dirán adiós a la temporada de El Grand Prix, la tercera desde que volvió a Televisión Española tras su parón. Y lo hará con una gran final en la que los pueblos San Sebastián de La Gomera y Cubas de la Sagra competirán por alzarse con el primer puesto.
Los concursantes deberán superar divertidas pruebas como el refrescante desafío del Recoge Cocos en la piscina, una partida de Baloncesto en pañales, la vertiginosa carrera de Hámsters a la fuga y algunos clásicos infaltables: La patata caliente, Champions Prix y El diccionario, que decidirá finalmente cuál será el municipio vencedor.
Los aspirantes no estarán solos. Contarán con grandes padrinos que los ayudarán a superar cada desafío, junto a los alcaldes. Sin embargo, una de las novedades que traía consigo esta temporada era su participación directa en alguna de las pruebas.
En esta ocasión, la camiseta amarilla que lucirá el municipio madrileño la portará la actriz Adriana Torrebejano, conocida por sus papeles en series como Tierra de lobos, Hospital Central, El secreto de Puente Viejo, Cuerpo de élite o Amar es para siempre. Por otro lado, San Sebastián de la Gomera contará con la ayuda del piloto de automovilismo Jorge Lorenzo.
Y es que esta edición llegó a la pantalla cargada de apuestas por la innovación. La primera de ellas, los rostros que han formado parte del programa del verano: Lalachus y Ángela Fernández. Ambas han acompañado al presentador del formato, mostrando una cara desconocida hasta ahora y dándole más protagonismo a los vecinos que se encontraban en las gradas.
Las intervenciones del público han regalado verdaderos 'momentazos'. Desde piropos que dejaban a Ramón García sonrojado hasta un educador medioambiental que daba la cara por las cucarachas. Ha sido así como El Grand Prix del Verano ha conseguido meterse a los espectadores en el bolsillo, convirtiéndose en el líder de las noches de los lunes.
Aunque el programa arrancó con datos discretos, marcando el registro de estreno más bajo en la historia del programa, con un 13,8% de share, ha ido repuntando en la recta final, recuperando el impulso y logrando una de las mayores subidas en la segunda semifinal, donde reunió a casi un millón de espectadores y anotó un 12,6% de share.
Un movimiento que se puede deber a la franja horaria en la que se ha emitido el concurso. Ramón García ya avanzó en una entrevista a BLUPER su descontento con el inicio de cada entrega: "Yo quiero que vaya a las 22:00 horas, pero seguro que va a ir a las 23:00 y pico". Y se cumplió su augurio, puesto que el primer programa salió en pantalla tras La Revuelta.
Llega la gran final del @GrandPrix_tve 2025: San Sebastián de la Gomera - Cubas de la Sagra🤩🏆— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 22, 2025
🔸Apadrinados por el piloto @lorenzo99 y la actriz Adriana Torrebejano🔥
🔸Lunes 25 de agosto, a las 21:50 h en @La1_tve y @rtveplay 📺https://t.co/AU79WueVDM pic.twitter.com/pbUTRhFS1X
Sin embargo, después de estrenarse con un dato que no cumplía todas sus expectativas, RTVE decidió cambiar su estrategia y añadir reposiciones de entregas anteriores para amenizar la espera hasta la siguiente, por lo que Ramontxu no se salió con la suya.
El ente público no solo ha renovado los rostros principales en 2025. Con intención de abaratar costes de producción, firmó una alianza con la plataforma Prime Video para emitir el programa. Inmediatamente después de su cita en abierto a través de la cadena pública, se podía disfrutar de nuevo por streaming.
Con esta apuesta también se han mostrado mucho más comedidos que en las ediciones anteriores. Este año han decidido lanzar ocho entregas, coincidiendo con los meses de julio y agosto. Una táctica que surge con la necesidad de adaptar el formato al periodo estival.
Entre momentos de humor y nostalgia, el concurso ha vuelto a demostrar que todavía puede reunir a familias frente al televisor. Con la gran final de El Grand Prix no solo concluye una temporada más de uno de los programas más emblemáticos del verano, sino también un ciclo que confirma su capacidad de seguir reinventándose sin perder su esencia.