La estrepitosa caída de una trabajadora de 'Fiesta' en pleno directo: "No te mates, que no merece la pena, compañera"

Este fin de semana, a modo de prueba, Mediaset España ha decidido realizar cambios en Fiestacon el fin de levantar sus discretas audiencias veraniegas. Por ello, ha emplazado la sección de Terelu Campos, Aires de Fiesta, en el arranque del programa y no al final, de manera que sirviese de arrastre para los contenidos posteriores.

El sábado, la entrega siguió su curso con relativa normalidad, aunque Campos estuvo en pantalla más allá de las 17:30 horas. ¿El motivo? Fue ella misma quien recibió a Makoke en plató y no César Muñoz y Àlex Blanquer, en la primera entrevista que concedía la colaboradora después de la sorprendente cancelación de su boda.

No obstante, el inicio de la entrega del domingo fue accidentado, al menos para una trabajadora del formato de Unicorn Content, que sufrió una estrepitosa caída en pleno directo y siendo captada por las cámaras de Telecinco.

La maquilladora de #Fiesta24A se cae en pleno directo al volver de publi.



Menos mal que estaba Belinda, porque si no… 🙄



Lo flipante es la reacción de Terelu y el resto: algunos hasta riéndose en vez de ayudar. pic.twitter.com/xgShjnm7lQ — M 📺 (@casasola_89) August 24, 2025

Al filo de las 16:00 horas, Terelu y compañía se disponían a comentar la vida de Carmen Sevilla. La presentadora apareció en el set en zapatillas de andar por casa, en homenaje al simpático momento en el que la protagonista de Aires de Fiesta se presentó así en el Telecupón.

"Veremos la cara más íntima y más desconocida de uno de los grandes iconos de nuestro país... ¡Carmen Sevilla! Ahora sí que sí, comienza Aires de Fiesta", avanzó la hija mayor de María Teresa Campos.

Tras la emisión de la cabecera, los espectadores pudieron ver a la conductora y a colaboradores como Belinda Washington o María Eugenia Yagüe ir tomando asiento. También el infortunio de una trabajadora de Fiesta, al parecer, una maquilladora, que se apresuraba a quitarse rápidamente del plano.

Con tan mala suerte que resbalaba justo en el centro del plató y caía al suelo. La mujer no tardó en recomponerse y en apartarse de delante de las cámaras. Campos trató de añadirle algo de humor al asunto: "No te mates, porque no merece la pena, compañera".

Terelu Campos, presentadora de 'Aires de Fiesta'. Mediaset España

Después de un sonoro aplauso, Terelu Campos salió del paso como buenamente pudo: "Voy a decir una cosa. Dicen que los programas que empiezan así luego funcionan mucho. Pues esto va a ser una yincana, más o menos. Por eso no se lo pueden perder".

Sin más dilación, dio comienzo Aires de Fiesta. Este domingo tenía como principal gancho unas declaraciones exclusivas del hijo de Carmen Sevilla, Augusto Algueró, que no acostumbra a prodigarse.