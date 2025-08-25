Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito', sufre un accidente en los encierros de San Sebastián de los Reyes

Alfredo Duro ha sufrido una cogida en los encierros de San Sebastián de los Reyes. Atresmedia Televisión

Preocupación por el estado de salud de Alfredo Duro. El habitual colaborador de El Chiringuito de Jugones ha sufrido una cogida en la primera jornada de los tradicionales encierros de San Sebastián de los Reyes.

Durante todo el día, ha circulado por redes sociales el vídeo de una impactante embestida a un hombre en los encierros de la localidad madrileña, cuya emisión la realiza precisamente Antena 3. Era uno de los siete heridos que se han registrado en este primer día de fiestas.

Sin embargo, no ha sido hasta media tarde cuando se ha conocido la identidad del hombre. Las redes sociales del propio programa de Josep Pedrerol confirmaban que se trataba de su tertuliano, Alfredo Duro.

➡️ El conocido tertuliano de El Chiringuito (@elchiringuitotv) , Alfredo Duro (@alfredoduro1), ha sufrido un percance en el primero encierro de San Sebastián de los Reyes a la altura de la calle Postas.



Los mansos le arroyaron entrando por la curva. Se desconoce la gravedad. pic.twitter.com/nHn2TprB0H — Andanada del 5 🐂🇪🇸 (@andanadadel5) August 25, 2025

"Ha sufrido un percance en el encierro de San Sebastián de los Reyes. ¡Recupérate pronto, amigo!", podía leerse en la publicación de la cuenta en X de El Chiringuito de Jugones, en las que también se le deseaba "mucho ánimo".

En el viral, puede verse al colaborador de Pedrerol perder el equilibrio a los pocos segundos de arrancar la carrera, en la calle Postas de San Sebastián de los Reyes. Entonces, a Alfredo le arrollaban varios cabestros de la ganadería La Palmosilla.

No han trascendido detalles de cómo se encuentra el comunicador deportivo tras la cogida. Se espera que este lunes Josep Pederol y los suyos actualicen el estado de salud de su compañero y que, dependiendo de su gravedad, este pueda intervenir al menos vía telefónica.

