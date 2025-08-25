Alfonso Arús, sobre la vuelta de Mario Vaquerizo a los escenarios tras su escandalosa caída: "Me genera inquietud"

Este lunes, 25 de agosto, Alfonso Arús y los suyos han regresado de vacaciones. Lo han hecho comentando la actualidad, marcada por los terribles incendios que asolan España este verano, aunque sin perder ni un ápice del humor que les caracteriza, hablando de otros temas más ligeros.

Entre otros asuntos, Aruser@s ha abordado la vuelta de Mario Vaquerizo a los escenarios después de la estrepitosa caída que sufrió hace casi un año en un concierto de las Nancys Rubias en Cáceres. Lo hizo este fin de semana, en un show en el festival Starlite de Marbella, junto a Fangoria.

A la fiesta no faltaron famosos como Carmen Lomana, Paula Echevarría o Miguel Torres. Vaquerizo, al parecer, sin trauma alguno por lo que le sucedió el pasado octubre, apareció subido sobre una plataforma giratoria de poco diámetro. Justo este fin de semana también, Manuel Carrasco sufría un resbalón sobre las tablas, como ha recordado el programa matutino de laSexta.

"La plataforma es muy pequeña", señalaba Angie Cárdenas, y su pareja no dudaba en expresar preocupación por el cantante: "A mí me genera inquietud esta aparición estelar de Mario Vaquerizo. Porque lo veo mirando al frente, al tendido... Cualquier día tenemos otro disgusto. Esperemos que no".

"Al ser una plataforma pequeña, estar todo oscuro, él mirando al público. Y, además, él es muy alto. Si pisa mal, puede irse otra vez abajo", insistía Cárdenas. No obstante, Arús ha aplaudido la valentía del vocalista de Nancys Rubias de no achantarse ante las alturas, a enfrentarse a sus miedos, como recomiendan "los psicólogos". "Vuelves a hacerlo otra vez y ya", asegura Angie.

Angie Cárdenas, en la primera entrega de la temporada de 'Aruser@s'. Atresmedia Televisión

Por otro lado, el espacio de Arús ha dado el pistoletazo de salida a una nueva temporada -la octava en la cadena verde- con bromas sobre el giro que dará el formato desde este mismo fin de semana. Aruser@s Weekend se emitirá los sábados y los domingos de 9:00 a 11:00 horas, con Hans Arús al frente.

"Vamos a tener problemas con Hans", advertía su padre, 'acusándole' de "robar secciones" para el fin de semana: "Hasta el punto de que ya se ha quedado con la votación de El imbécil de la semana para él. Me la roba de los viernes y se la apalanca para los sábados".

Y es que Aruser@s Weekend será un repaso de los momentos más destacados de las entregas de diario, pero también contendrá bloques nuevos". Atresmedia da una nueva oportunidad a la marca después de no lucir en audiencias entre septiembre de 2022 y marzo de 2023. Entonces, se emitía los sábados por la tarde.