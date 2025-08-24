Terelu Campos defiende al hijo de Carmen Sevilla: "Lo entienden los que han convivido con un mal así"

Aires de Fiesta, la sección nostálgica que presenta Terelu Campos dentro de Fiesta, ha hecho un homenaje a Carmen Sevilla. Este año se han cumplido dos años de la muerte de la Novia de España y el magacín ha logrado declaraciones en exclusiva del hijo de la actriz, Augusto Algueró Jr.

Mucho se ha comentado sobre los últimos años de Carmen Sevilla. Varios amigos de la artista, como Rappel o Norma Duval, lamentaron públicamente no poder despedirla. De hecho, el vidente le hizo una misa aparte cuando se supo de su fallecimiento, el 27 de junio de 2023.

El hijo de la gran estrella del cine español fue muy criticado por esto porque eran muchas las personas que querían visitar a la artista y que no lo pudieron hacer.

Según los que conocen a Augusto, el hijo de Carmen no quería que nadie pudiera ver a su madre en el estado en el que la enfermedad cognitiva, Alzheimer, que padecía le había sumido. Desde entonces, el vástago de la también cantante y presentadora no se había pronunciado.

Sin embargo, Fiesta ha podido hablar con Algueró por vía telefónica, dando sus primeras declaraciones a un programa tras 30 años de silencio. El compositor y arreglista revelaba al magacín que su madre fue incinerada y sus restos están enterrados en el panteón familiar en Sevilla.

Ahora bien, Algueró también revelaba que había decidido no ponerle nombre a su lápida. “Nunca he querido hacer presencia de mi imagen en ningún medio, es una decisión personal”, expresaba al magacín producido por Unicorn Content.

“No es cierto que el panteón en el que está mi madre esté descuidado. Lo único que pasa es que no tiene el nombre puesto en la lápida porque yo no se lo he querido poner, yo sé que no debo ponerlo de momento, igual dentro de unos años lo pongo”, agregaba.

Unas palabras que generaron críticas en el plató del magacín. Sin embargo, Terelu Campos quiso defender parte de la manera de actuar de Algueró. La presentadora, quien vio cómo su madre era consumida por una demencia que le dejó un grave deterioro cognitivo.

De ahí, que Terelu comprendiese que Algueró no permitiese visitas a su madre, aquejada ya con un grave Alzheimer cuando fue ingresada en una residencia del distrito madrileño de Aravaca.

“Seamos honestos. No creo que Augusto Jr. quiera apagar el brillo de su madre, para nada. Yo estoy totalmente de acuerdo con él en que impidiera las visitas a Carmen”, expresaba.

“Sólo quienes han convivido con una enfermedad de deterioro cognitivo importante saben lo que es bueno y lo que no para la persona que más quieres en el mundo”, compartía.

Terelu señalaba que hubo también gente que se quejó de no poder ver a su madre en sus últimos momentos. “A Teresa no se le pudo ver porque ni quería ni estaba para ver a nadie. Si ella hubiera sido feliz con una visita, ni mi hermana ni yo hubiéramos puesto el más mínimo problema”, proseguía.

“Pero es que no le hacía feliz. Me decía: si tú vas a sufrir al verla, pero ella va a ser feliz, adelante. Pero no era así. En eso, estoy de acuerdo con Augusto. Al final, a estos enfermos los presionamos con las visitas. Cuando uno quiere, debe querer bien y no anteponerse. ¡Hay que hacer el bien al enfermo!”, exclamaba.

Tras ese alegato, Terelu sí que lanzó su queja a que Algueró no haya puesto el nombre de su madre en su lápida. “Augusto, no entiendo por qué no está puesto el nombre de tu madre donde sí están los de sus padres y el de su hermano. Que la gente pueda darle un beso a una flor y dejarla allí como reconocimiento”, señalaba.

De la misma manera, Terelu señalaba que “Carmen Sevilla merecía haber tenido un funeral de Estado”, provocando el aplauso del público.