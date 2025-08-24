Raúl, sobre si se atrevería a presentarse al Benidorm Fest e ir a Eurovisión: "Hay que tener el tema adecuado"

La nostalgia ha reinado en la mañana de este domingo 24 de agosto en D Corazón. Raúl, el emblemático cantante del tema Sueño su boca ha acudido de invitado al programa conducido por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos para hacer un repaso a su carrera. El alavés tuvo que responder si estaría interesado en ir al Benidorm Fest.

El magacín matinal hacía una introducción recordando que un tema del año 2000 fue una de las canciones del verano de ese año y con el que el de Vitoria sigue triunfando en diferentes bolos. “Eres una excusa para divertirse, sonreír y bailar”, expresaba Anne Igartiburu al recibir al cantante.

“Son de las cosas bonitas que nutren a un artista. Después de tantos años seguir disfrutando de ese cariño, de ese aplauso y de esos momentos tan divertidos, pues es maravilloso. No puedo pedir mucho más”, compartía.

Posteriormente, Javier de Hoyos le lanzaba la pregunta sobre si ha pensado presentarse al Benidorm Fest y, por ende, representar a España en Eurovisión. “Me lo he planteado”, admitía el alavés.

“Me presenté dos veces para intentar representar a España en Eurovisión. La primera fue con Sueño su boca, hace 25 años. Reconozco que sí me gustaría, pero creo que para eso hay que tener el tema adecuado, con el que te sientas cómodo y que sepas que es una buena canción para el festival”, declaraba.

Raúl y Anne Igartiburu en 'D Corazón'. RTVE

“Hay canciones muy buenas, pero que no sirven para lo que se pide en el festival [de Eurovisión]”, compartía el alavés, quien logró el disco de diamante con la venta del icónico Sueño su boca.

Previamente, Igartiburu recordaba que Raúl sigue cantando “en un montón de festivales”. “No paras y la gente quiere que cantes tus temas”, añadía la presentadora. “Aunque seguimos sacando canciones, entiendo que la gente quiera que cante Sueño su boca o Prohibida”, respondía.

Jorge Borrajo y Raúl en 'D Corazón'. RTVE

Javier de Hoyos le preguntó si llegó a vivir momentos incómodos en el pleno apogeo de la fama. “Cuando pegas un pelotazo de esas características y te vas recorriendo medio mundo, es demasiado”, admitía Raúl.

“Pero sabía dónde estaba y mantuve los pies en la tierra. Estuve muy bien rodeado. A nivel de discográfica, tuve un equipo que me cuidaba mucho. Mi mánager personal me hacía tener calma”, declaraba.

A modo de anécdota, Raúl revelaba que sí vivió momentos en los que hubo fans que quisieron meterse en su habitación del hotel. “He tenido gente que se cuela en la puerta de la habitación y te pasan notitas debajo de la puerta. No sabía si abrir o encerrarme”, revelaba.