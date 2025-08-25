De David Cantero y Piqueras a Marta Flich: cómo se ha nutrido TVE de Mediaset para sus programas de actualidad

Es habitual escuchar que Televisión Española es la mejor escuela de presentadores de televisión, especialmente los vinculados a la información, dada la importancia de los noticieros en una cadena pública y el rigor y la pluralidad que se les presupone.

En el Telediario dieron sus primeros pasos Ana Rosa Quintana, José Ribagorda o Vicente Vallés, profesionales que después se convertirían en pilares fundamentales de sus respectivos canales privados.

Sin embargo, actualmente, la tendencia parece ser otra: los comunicadores vuelven a la Corporación. Y, tal y como vamos a analizar en BLUPER, varios rostros televisivos lo han hecho procedentes de Mediaset España.

El caso más significativo es el de David Cantero. El pasado 2 de marzo, Mediaset anunció la salida inesperada del comunicador del grupo, después de casi 15 años presentando Informativos Telecinco. En ese momento, Cantero presentaba la edición de fin de semana junto a María Casado y no llegó ni a despedirse.

Al parecer, fue una marcha consensuada, "de mutuo acuerdo". En posteriores entrevistas David reveló que se debía a un reajuste de presupuesto que afectaba directamente a su salario y a la necesidad de la empresa de apostar por caras más jóvenes.

Tras unos meses de incógnitas, Cantero ya tiene nuevo proyecto. Con Marta Solano como compañera, regresa a RTVE el próximo 1 de septiembre. En este caso, a Las tardes de RNE. Cabe recordar que David fue conductor del Telediario hasta 2010, justo antes fichar por Fuencarral.

Javier Ruiz y Pedro Piqueras, en 'Mañaneros 360'. RTVE

Sorprende también el nuevo proyecto de Pedro Piqueras, histórico presentador de Informativos Telecinco. Conductor que, por cierto, también pasó por la pública. El veterano conductor se jubiló en 2023 y no parecía que fuese a volver a un espacio diario, pues expresó en varias ocasiones su deseo de alejarse del foco mediático.

Sin embargo, hace unos días, trascendió a través de Informalia su fichaje por TVE para realizar colaboraciones puntuales en la nueva temporada de Mañaneros 360. Su papel en el programa de Javier Ruiz y Adela González será el de analista de determinados temas de actualidad.

Y ya en clave de infoentretenimiento, en septiembre llegará Directo al grano, con Marta Flich a los mandos. La valenciana se despidió en julio de Todo es mentira después de seis años, un período en el que ha tocado diversos palos: desde 'el reality de los realities', Gran Hermano, hasta unas Campanadas.

En esta nueva etapa, y según cómo describe RTVE el formato de La Osa Producciones Audiovisuales, Flich seguiría teniendo un registro similar al que tenía en TEM. Eso sí, ahora como presentadora titular, acompañada de Gonzalo Miró como compañero.

Marta Flich y Risto Mejide, en 'Todo es mentira'. Mediaset España

El ente presidido por José Pablo López está haciendo grandes apuestas en su programación informativa y de actualidad, y es entendible. La Hora de La 1 y Mañaneros 360 están en su mejor momento y Jesús Cintora consolidándose en las tardes comandando Malas Lenguas.

También pasó a la inversa

Curiosamente, hace un par de años, se produjo la situación contraria. Con su llegada a la dirección de Informativos de Mediaset, Paco Moreno renovó Informativos Telecinco y relanzó Noticias Cuatro. El propósito era darle el valor a los informativos que se había diluido en la etapa Paolo Vasile.

Para ello, en el caso de Telecinco, Mediaset tiró de nombres potentes y arrebataba a Carlos Franganillo a RTVE para presentar la edición nocturna de Informativos Telecinco, como relevo de Piqueras. Meses más tarde, llegaría, también desde el grupo con sede en Torrespaña, María Casado para formar tándem con Cantero los fines de semana.