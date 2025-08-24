Carolina Sobe, fichaje confirmado para 'No somos nadie', el programa heredero de 'Tentáculos' en TEN

Los fans del ‘Universo Sálvame’ están ya contando los días para el 1 de septiembre. Será cuando La Osa estrene No somos nadie, el nuevo magacín vespertino para Ten TV, el cual será el heredero tanto de Ni que fuéramos Shhh como de Tentáculos. Un fichaje más (y muy esperado) se confirma: Carolina Sobe.

La exparticipante de la undécima edición de Gran Hermano se había convertido en uno de los rostros más queridos de Tentáculos. De ahí, que cuando se supo que el magacín conducido por Carlota Corredera iba a tener un relevo en la parrilla, surgieron comentarios de los fans pidiendo el fichaje de la madrileña para No somos nadie.

Pero Canal Quickie ha tardado muy poco en darle la alegría a sus seguidores. Sobe se unirá a este nuevo proyecto. Así lo ha confirmado la plataforma en sus redes sociales. “Meteoróloga, cantante, tenista y artista. La Sobe se va a hacer la jefa de la pista. ¡Sí, lo digo! Confirmamos a nuestra madre como colaboradora de No somos nadie”, podía leerse en un post de Instagram.

La madrileña ya ha reaccionado a la confirmación de su fichaje. “¡Estoy más feliz que el padre del Pecas! Vuelvo con los míos, con los que han creído en mí siempre, gracias”, escribía Sobe en sus redes sociales.

Canal Quickie no sólo ha confirmado la presencia de la extertuliana de Mujeres y hombres y viceversa, sino también el fichaje de dos rostros asociados a TVE y que son colaboradores de D Corazón: Anna Gurgui y Alberto Guzmán. De la misma forma, Arnau Martínez también es confirmado.

Carolina Sobe en 'Tentáculos'. Ten Media

Todos se unirán tanto a Marta Riesco como a Belén Esteban y Kiko Matamoros como panelistas del nuevo magacín. María Patiño conducirá el programa de lunes a jueves, mientras que los viernes será Carlota Corredera la encargada de presentar el formato.

No somos nadie desembarcará el 1 de septiembre en un plató remodelado y nuevas secciones. Eso sí, también vendrá con sonadas bajas que no estarán tras la cancelación de La familia de la tele.

Entre las bajas más llamativas están las de Lydia Lozano y Chelo García-Cortés. En el caso de Lozano, ha sido la propia periodista la que ha rechazado la oferta. “He decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires”, declaraba a BLUPER tras conocerse su negativa.

Por otro lado, el fichaje de Kiko Hernández no está confirmado todavía, dado que aún mantiene conversaciones con la productora para ultimar su llegada.