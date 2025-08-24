Afra Blanco, alto y claro sobre el impuesto a las herencias: "Después nos quejamos de que no hay recursos"

Una semana más, laSexta Xplica ha abordado asuntos que preocupan a la ciudadanía. Además de tocar el tema de los incendios que siguen asolando España, se ha querido tocar el asunto de las herencias y de cómo la Generación del Baby Boom dejará un patrimonio amplio a los Millennials.

Antonio Pérez Lobato ya lo adelantaba. Según el Banco de España, el traspaso de bienes entre los Boomers y los Millennials. “Este va a ser uno de los grandes movimientos económicos en España y ya lo está siendo en todo el mundo. En España, los Boomers tienen un patrimonio acumulado de cuatro billones de euros”, explicaba.

“Es tres veces el PIB de España. ¿Y esto qué va a significar? Estaríamos hablando de una generación que va a transferir muchísimo dinero. Los Boomers representan menos del 30% de la población, pero acumulan más del 45% de la vivienda en España”, argumentaba Lobato, señalando que “cuando se habla de patrimonio, se hace esencialmente sobre la vivienda”.

Lobato señalaba que a los propios Boomers les tiene que llegar “más herencia” por parte de los padres. “Antes o después se convertirán en los caseros de la otra mitad de España. Por supuesto, ellos no son eternos y ese tema comenzará a preocupar”, advertía, para llevar el tema hacia la meritocracia y cómo las herencias de patrimonio van a fomentar mayor desigualdad.

Afra Blanco lanzaba un discurso rotundo a favor de la meritocracia y en contra de la bajada de impuestos, específicamente en el de sucesiones. “Aquellos que crean que la meritocracia existe tienen que estar a favor de que la riqueza se cree y no se herede”, comenzaba en su discurso.

Los Xplicadores en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

“Por lo tanto, tienen que estar a favor del impuesto sobre la herencia, sobre las grandes herencias. Cuando digan que se quiere acabar con este impuesto, hay que irse al dato”, expresaba, señalando que medidas de ciertas comunidades autónomas, como la de Madrid, estaban “beneficiando al 0,16% más rico” de la sociedad.

“Esas bajadas de impuestos nos perjudican. Cuando hay un alto ratio de alumnos por aula, se dice que no se puede reducir porque no hay recursos. Después, no se pueden ofrecer mejores condiciones a los médicos de familia ni a las enfermeras y eso puede provocar que se marchen de la comunidad autónoma”, proseguía.

El plató de 'laSexta Xplica'. Atresmedia

“Hay comunidades autónomas que se pueden permitir esa bajada, como Madrid, pero hay otras como Castilla y León que dependen más de ello. Mirad lo que está pasando con el cuerpo de bomberos”, agregaba.

“Cuando hablamos sobre el impuesto de sucesiones, no nos estamos refiriendo a la herencia del obrero, eso está exento. Estamos hablando del legado de las grandes fortunas. Si no se quiere ir al dato, puede irse al relato. El FMI defiende el impuesto de sucesiones. La OCDE también lo está, pero que sea progresivo y que vaya directamente sobre las herencias de los que más tienen”, concluía, para exponer ejemplos de otros países donde se pagan muchos impuestos como Francia o Países Bajos.