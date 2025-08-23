Valeria Vegas da la cara por Cayetano Rivera tras su altercado: "Perder los papeles no te convierte en Charles Manson"

La fortuna parece haberle sonreído a Cayetano Rivera tras una temporada de altibajos. El diestro anunciaba su regreso a los ruedos para este sábado 23 de agosto. El matador ha vuelto así a su hábitat natural, tras su verano más duro y difícil.

Fue en la madrugada del 30 de junio cuando el infortunio se asomó en la vida del torero. El diestro era detenido tras un altercado en el McDonald’s de Atocha, alrededor de las 02:30 horas de la madrugada.

El incidente se produjo tras una discusión de Rivera con trabajadores del local, el cual abre 24 horas. Fue detenido por unos agentes que estaban por la zona y pasó la noche en el calabozo, saliendo en libertad a las 07:00 horas de la mañana de la misma jornada.

Ahora bien, la polémica desatada marcó su inicio del verano, en el que se ha visto obligado a cancelar parte de sus compromisos en la que será su despedida de los ruedos. Tras anular sus compromisos profesionales en Burgos, Santander, Ciudad Real y Málaga por no estar preparado físicamente, el matador reaparece este sábado 23 en Tomelloso.

Así lo comunicó el pasado 20 de agosto en su cuenta oficial en X. “Me alegro mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este sábado 23 reaparezco en Tomelloso. La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre. ¡Nos vemos en la plaza!”, expresaba.

Alberto Guzmán y Valeria Vegas en 'D Corazón'. RTVE

Este regreso ha sido comentado en D Corazón, donde Alberto Guzmán se ha mostrado crítico con el ex de Blanca Romero y Eva González. Todo surgía cuando Marina Bernal señalaba que, seguramente, “Cayetano no pedirá disculpas” por el altercado y que este está judicializado, dado que el diestro denunció a la policía por mala praxis.

“Pues debería pedir perdón por lo que ocurrió en el restaurante. Ya que está mejor”, expresaba Alberto Guzmán. “De momento, ha vuelto al trabajo y a tener la fuerza para enfrentarse a la corrida. Vamos a ver un cambio de actitud en él. No podemos juzgar a las personas sin saber qué ha ocurrido”, replicaba Bernal.

Susana Jurado y Valeria Vegas en 'D Corazón'. RTVE

“No podemos poner en tela de juicio las declaraciones de unas trabajadoras ni a un informe policial”, apostillaba Guzmán. “¿Y dónde debería hacerlo?”, irrumpió Valeria Vegas. “Pues en sus redes sociales”, respondía Guzmán.

“Eso tiene un momento y un contexto”, argumentaba Vegas, señalando que, por ahora, era lógico que el torero no se disculpase. Bernal señalaba que el hermano de Fran Rivera es una persona “muy sensible y empática”, palabras en las que Vegas ha estado de acuerdo.

“¿Y si no la tiene? O a lo mejor sí la tiene [la razón]. Recuerdo que salí de aquí y ponía que ‘Valeria Vegas da la cara por Melody’. Por ella, doy la cara, los pechos, el brazo y hasta el vestido”, comenzaba la autora en su declaración.

“Lo que yo decía era que quién no ha tenido un mal día o un mal momento. Yo me identifico con María León, con Cayetano Rivera, con Melody y con todo el mundo que puede haber perdido los papeles. El día es muy largo, puedes tener un momento chungo y eso no te convierte en Charles Manson”, concluía, defendiendo así al torero.