Pablo Motos calienta motores para la nueva temporada de 'El Hormiguero': la tradicional comida con sus compañeros

El programa de Pablo Motos está preparándose para su vigésima temporada. El presentador se ha reunido con sus compañeros de El Hormiguero para ir preparándose para las noches de Antena 3, y lo han hecho con una gran comida.

"Aquí comienza oficialmente la temporada 20 de El Hormiguero", compartía Motos en sus redes sociales, junto a una fotografía con Marron, Juan Ibáñez y Damián Mollá. Y es que el próximo 1 de septiembre, todos formarán parte del estreno de una edición muy especial, ya que suman 15 años en la cadena más los 5 que estuvieron en Cuatro.

Con un nuevo baile de entrada y la apuesta por seguir entregando a los espectadores los mejores invitados, el espacio que ocupa el prime time volverá a enfrentarse contra La Revuelta este año. En este caso, se adelanta al regreso de David Broncano a las noches de Televisión Española, que no emitirá su primera entrega hasta el 8 de septiembre.

En el último programa antes del verano, el valenciano se despedía así de la audiencia: “Hoy se acaba la temporada y quiero daros las gracias a todos por lo bonita que ha sido. Por vuestro apoyo, lo digo de corazón”, aseguraba emocionado. Y anunció también cuándo sería su vuelta: “Gracias por vernos cada noche y nos vemos el 1 de septiembre”.

Cumple con lo prometido y en tan solo dos semanas se podrán conocer todas las novedades con las que pretende mantener su liderazgo en la franja. Una estrategia que ya ha utilizado en otras ocasiones, ya que en el 2024 también escogió los primeros días de septiembre para su regreso, en concreto, el primer programa se emitió el segundo día del mes con Rafa Nadal como invitado.

El pasado curso lo finalizó con un 15,3% de cuota de pantalla, frente al 13,6% de la cadena pública, convirtiéndose en el programa que se alzó con el mayor respaldo del público. Y no es para menos, puesto que ha conseguido contar con los famosos más reclamados por la audiencia como Lamine Yamal, Victoria Federica y Carolina Marín, con los que superó el 20% de share.

Además, también estuvieron personas relacionadas con la política como Mariano Rajoy, Felipe González y Miguel Ángel Revilla, que ha convertido en un habitual su charla con Pablo Motos en televisión. Y contó con la presencia de Melody en plató después de la disputa entre la cantante y Broncano tras cancelar su visita a La Revuelta después de su paso por Eurovisión.