María Patiño y compañía vuelven a casa: TEN, la cadena que nunca cerró sus puertas al 'universo Sálvame'

Si hay algo que saben hacer María Patiño y otros colaboradores míticos del mundo del corazón, como Belén Esteban, Kiko Matamoros y Marta Riesco, es reinventarse. Pese a que muchos daban por perdido su regreso a la televisión, han demostrado una vez más que rendirse no es una opción y apuestan de lleno por No somos nadie. O quizá sí lo son.

Vuelven más fuertes que nunca y lo hacen con un gran apoyo detrás, el de TEN. La cadena confía de nuevo en ellos para convertir sus tardes en una experiencia divertida, repleta de actualidad y deja atrás lo que más les preocupa: la censura. Aunque en numerosas ocasiones se ha mantenido que en su anterior etapa no existía ningún veto, en el medio que dirige Rafael Herrera muestran sin reparo su verdadera cara.

Y es que cuando iniciaron la aventura de Ni que fuéramos Shhh, se pudo ver cómo lograban manejar el entretenimiento con total soltura. Algo que no ha ocurrido en Televisión Española, donde estuvieron mucho más retraidos e, incluso, desilusionados. Tanto así que Belén Esteban se planteó abandonar el barco de La familia de la tele poco después de empezar.

"Ha sido revolucionario", confesó el director de antena de TEN a BLUPER en el mes de marzo tras anunciarse el salto del programa a la pública. Al fin y al cabo, confiar en el universo Sálvame les benefició en las audiencias, que aumentaron notablemente situándose por encima del 1% de cuota de pantalla después de cinco años en el 0'3%.

Buscaron de inmediato un plan B para sustituir al formato que les había dado tantas alegrías. De ahí surgió Tentáculos, con Carlota Corredera como presentadora y otros rostos reconocidos en la farándula como Kiko Hernández, Víctor Sandoval y Alberto Guzmán.

La apuesta por volver a la primera línea no salió como esperaban. La caída en picado del equipo que encabezaba María Patiño, con la compañía de Inés Hernand y Aitor Albizua, en las tardes de La 1 fue total. Parece que incluso las dificultades que hubo para dar el pistoletazo de salida al proyecto, con el que se pretendían revolucionar a la española, ya anticipaban lo que iba a suceder.

Hasta en dos ocasiones tuvieron que retrasar su inicio. Primero, por la muerte del Papa Francisco el 29 de abril y, siete días después, por el apagón eléctrico que afectó a todo el país. Desde ese momento, TVE trató de jugar todas sus cartas para darle continuidad, aunque sin ningún efecto, ya que el público no compró su oferta.

Regreso a TEN

Después del bache, renacen con fuerza, como un ave fénix. Y lo hacen con TEN, la cadena de las segundas oportunidades, aunque en este caso los colaboradores han necesitado algunas más. El canal que no les vio nacer, pero sí les dio una segunda vida cuando cancelaron Sálvame y dejaron de pisar los pasillos de Mediaset.

No recuperan Ni que fuéramos shhh y tampoco se adhieren a la marca de Tentáculos, sino que vuelven a lo grande, con un nuevo proyecto bajo el brazo: No somos nadie. Esta decisión ha ocasionado cambios en las tardes de la cadena de TDT, que desplaza a Carlota Corredera a los viernes como presentadora del innovador espacio y recupera a Patiño como principal maestra de ceremonias.

Habrá grandes ausencias en el formato de La Osa Producciones Audiovisuales, como la de Lydia Lozano, que desveló a este medio haber rechazado la oferta porque necesitaba "parar y cambiar de aires". Aun así, el Canal Quickie ya ha confirmado algunos de los rostros que se unen a las presentadoras como Belén Esteban, Kiko Matamoros, Marta Riesco, Alberto Guzmán y Anna Gurguí.