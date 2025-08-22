La estrategia similar de La 1 y Telecinco: apuesta por 'Viaje al centro de la tele'... y ahora 'First Dates' en el access del viernes

El logo de 'Viaje al centro de la tele' y Carlos Sobera, presentador de 'First Dates'. RTVE y Mediaset España

Casualmente o no, Televisión Española y Telecinco han decidido potenciar la misma noche: la del viernes. En una época en la que el consumo televisivo cae sustancialmente, ambas cadenas han optado por aumentar la presencia en parrilla de los programas que brillan los días anteriores. En este caso, en el access prime time.

Hablamos de Viaje al centro de la tele y de First Dates. En cuanto al programa de archivo, que desde la cancelación de La Garita tras tan solo dos emisiones, ocupaba la franja los martes, miércoles y jueves. Sin embargo, desde el pasado 8 de agosto, su emisión se ha extendido al viernes.

El 8 de agosto, el espacio que comenta Santiago Segura fue telonero del cine. El 15, aprovechando el festivo nacional, Viaje al centro de la tele ocupó el access, pero también el prime time y el late de La 1. Este viernes, 22 de agosto, RTVE repite jugada y suprime de nuevo el cine, con una nueva maratón del formato.

Desde luego, el cambio tiene toda la lógica del mundo. La semana pasada, las cuatro entregas de Viaje marcaron un 11,2%, un 14,1%, un 12,2% y un 13,7% de cuota de pantalla. La película ofrecida la noche del 1 de agosto, Imparable, no rindió como acostumbra el cine en la pública: un 8,1%.

Pues, bien, este 22 de agosto, Telecinco tira también de una de sus salvaciones estivales, First Dates Summer Resort, con el fin de arrastrar espectadores a un nuevo refrito de ¡De Viernes!, reposiciones por las que el canal lleva todo el mes de agosto apostando.

'Viaje al centro de la tele' triunfa en el access veraniego de La 1. RTVE

Y que, por cierto, esta noche arrancará a las 23:30 horas, tras hora y media de ración de citas. ¡De Viernes! Lo mejor anotó un buen 10,1% el 1 de agosto, pero de ahí empezó a caer: un 8,6% la semana posterior y un 7,2% de share en el festivo del 15 de agosto.

El programa de Carlos Sobera ya ocupa con éxito el access prime time de Telecinco este verano, después de un movimiento que sorprendió a todos: suprimir el producto estrella de Cuatro -y empeorar esa franja- y pasarlo a la cadena principal.

A nivel de audiencias, la jugada le está saliendo bien a Telecinco. El formato está viviendo su mejor semana desde que desembarcó en el prime time del canal, e incluso este miércoles igualó su mejor cuota de esta nueva etapa, un 10,5%.