El fallo garrafal de un concursante de 'La ruleta de la suerte' que le hace perder 5.000 euros: "Encima he estado ahí"

La nueva entrega de La ruleta de la suerte ha reunido a tres nuevos concursantes: Sergi, Carlos e Itziar. Este jueves, 21 de agosto, la fortuna no ha ido de su lado, ya que todos han cometido algún error en su estrategia para llegar a la final del concurso. En especial Carlos, que, aunque ha sido el que se ha alzado con el beneficio de pasar a la última prueba, ha perdido una gran oportunidad.

Así, Itziar se ha llevado "100 euros de consolación" y Sergi se ha tenido que conformar con 325. Mientras, el ganador ha llegado a la última prueba con 2.100 euros en su marcador.

Empezó con buen pie, ganando el juego de velocidad con el que se llevó los primeros 100 euros. Gracias a ello, fue el primero en presentarse a los espectadores: "Tengo 33 años y vengo de un pueblo de Cantabria, que se llama Cabezón de la Sal".

Y aunque ha ido a jugársela con las letras, su profesión no tiene nada que ver. "Soy profesor de matemáticas en secundaria y Bachillerato" y ha aprovechado para saludar a sus compañeros y reconocer que "se están enterando ahora mismo que estoy en La ruleta". "No has dicho nada a nadie, ¿ni a tu familia?", cuestionaba asombrado Jorge Fernández. "Vengo de sorpresa", confirmaba Carlos.

Además, el concursante también ha explicado que practica senderismo y hace carreras de obstáculos: "Me he aficionado desde hace año y medio, y también me he metido un poco en el tema del crossfit. Llevo dos años y estoy contentísimo".

Carlos, concursante de 'La ruleta de la suerte'. Antena 3

El presentador ha querido indagar más en su vida personal y le ha preguntado cuáles son sus viajes soñados. "Tengo una prima, que se llama Andrea, y es con la que hago los viajes. Quiero ir con ella y con unos amigos, que conocimos en Egipto, a Japón. El dinero lo quiero destinar para hacer un buen viaje", ha desvelado.

La sorpresa en el programa ha llegado en las últimas pruebas, donde cualquiera de los tres podría haber pasado a intentar adivinar el panel de la victoria. La casilla de 'pierde turno' ha jugado en contra de Sergi e Itziar, que han tratado de que Carlos le diera una vuelta a la ruleta al "todo o nada". Sin embargo, él lo tenía claro: "No, quiero llegar a la final".

En el panel final, Jorge Fernández le pidió a Carlos que adivinase “dos de paraje y localización". Ha sido en este momento cuando el concursante ha cometido un gran error: ha fallado el panel por no nombrar un lugar que conocía.

Cuando el cronómetro marcaba ya los 0 segundos, ha caído en la respuesta. "Encima he estado en La Calzada del Gigante", decía mientras se llevaba las manos a la cabeza.