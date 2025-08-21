Así es ‘Borrego Films’, el nuevo proyecto de Carmen Borrego en 'Tardear' con su hijo y su nuera que se estrenará este viernes

Carmen Borrego recupera su rol como directora gracias al nuevo proyecto que estrenará en exclusiva en Tardear. La colaboradora se arriesga con la grabación de un reportaje, que verá la luz este viernes, 22 de agosto, en el programa que presentan Frank Blanco y Verónica Dulanto.

La producción cuenta con la colaboración estelar de su hijo, José María Almoguera, y su nuera, María 'La Jerezana'. En la tarde de este jueves, los presentadores han dado paso a un nuevo avance en primicia de lo que se podrá ver en Borrego Films.

Con una claqueta en mano y un look muy veraniego, la pequeña de las Campos daba paso a la tercera toma, en la que anunciaba que "nos vamos por Málaga". Y es que la idea es conocer la ciudad natal de la colaboradora y los lugares que marcaron su infancia y su vida.

A lo largo del reportaje, no solo pasea por lugares emblemáticos de la capital malagueña, sino que también se detiene en espacios cargados de recuerdos personales, compartiendo vivencias, anécdotas y emociones ligadas a su historia familiar. En un intento por demostrar la buena relación que hay entre madre e hijo, se han mostrado con mucha complicidad frente a las cámaras.

"Voy a pedir algo que para mí va a significar mucho", adelantaba la hija de María Teresa Campos a sus acompañantes. Y mirando a José María directamente, le pedía: "No pongas esa cara, que te he pedido muy poco para la mañana que me estás dando". Un pequeño dardo que no fue malinterpretado, sino que le pareció gracioso a la pareja.

Carmen Borrego en 'Borrego Films'. Telecinco

"Estamos en la Iglesia del Sagrario, de la Catedral de Málaga", compartía. Y ha sido entonces cuando se ha podido escuchar un apunte de su hijo: "Aquí es donde se casó la abuela". "A mí me gustaría veros salir del Sagrario, que os acabarais de casar y yo aquí fuera", seguía Carmen.

Y, aunque la relación con María parece que va viento en popa, Almoguera no ha podido evitar mostrar un gesto de asombro ante las palabras de su madre. "Frena un poco, no te vengas arriba", le reclamaba. Por su lado, La Jerezana ha salido en defensa de su suegra: "Es una simulación".

"Que María esté siempre dispuesta y tú no, me tienes harta", manifestaba la hermana de Terelu Campos. "Vamos a hacerlo porque esto es lo más cerca que vas a estar de verlo durante un tiempo", comentaba de nuevo él.

Sin dejar de protestar por sus palabras, ha pronunciado Carmen: "Anda el niño, qué mala leche". Aun así, ha conseguido que hagan una recreación de lo que podría ser el día de su boda en un futuro, involucrando también a las personas que se encontraban por la calle para que aplaudieran a los novios.

"Espero que el día que se casen haya más gente", ha confesado Carmen Alcayde después de ver la promoción del reportaje.