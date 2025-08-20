Una soltera de Barcelona asombra a su cita en 'First Dates': "Tengo una enfermedad y me hace ser una torturadora"

Un día más, First Dates vuelve con más fuerza que nunca a Telecinco. El popular dating show siempre sorprende con las mejores citas a ciegas protagonizadas por los solteros más atrevidos de España.

En esta ocasión, el presentador Carlos Sobera iba a conocer a uno de esos solteros que deja huella en el formato de Mediaset.

"Siempre espero más de los demás, creo que esto es una tortura para la otra persona. Es como si le dices que te está decepcionando. Cuesta mucho", se presentaba Montse, 68 años, empresaria jubilada y modelo de Barcelona.

En conversación con Sobera, la catalana le confesó que es neurodivergente: "Lo descubrí porque mis hijas se hicieron las pruebas y a los 65 me tocó a mí".

"Hace que cojas algo y lo empiezas a trabajar mucho como una aceituna, y luego tiras el hueso", explicaba ella esta variación natural en el funcionamiento del cerebro humano.

El afortunado que iba a conocerla sería Luis, 72 años, de Santa Coloma de Farnés (Girona). Nada más verla no dudó en opinar: "Es una mujer guapísima y su sonrisa transmite muchísimo"

"Me ha parecido elegante y me ha gustado muchísimo el detalle de la flor. Significa que es una persona que tiene consideración a los demás", decía Montse sobre su cita.

Luis, en 'First Dates'

Uno de los puntos en común de ambos es el amor por las motos. Aun así, uno de los temas candentes fue la naturaleza: "La madre de la sabiduría es la naturaleza, si la destruimos qué nos queda".

"Tengo la sensación que no se ha cuestionado las cosas que ha oído. No nos estamos cargando la Tierra, tiene una capacidad de solucionar lo que nosotros hagamos", argumentaba ella, tajante.

"Es difícil encontrar una mujer de una formación e inteligencia como Montse", se rendía, por completo, en elogios el soltero catalán hacia su cita.

En el transcurso de la cena, Montse también le confesaba a Luis su condición: "Soy neurodivergente. Una de mis características es que soy muy antisocial y me cuesta mucho entender a la gente. Me cuesta tener conversaciones con más personas porque desconecto, me abruma".

Momento de la cita entre Luis y Montse, en 'First Dates'

"Por este motivo mi vida es más interior, de puertas hacia dentro", concluía su argumento. Sobre ello, Luis se expresaría: "Me lo tendría que volver a explicar con otro idioma. ¿Qué quiere decir eso para ella?".

"Esto no me dice nada. Hay que ser justos con él. Ha querido estar a la altura y ha querido empatizar. Se ha esforzado para que yo estuviera a gusto. Esto es fundamental", señalaba Montse, muy realizada.

"Soy una torturadora, muy cabra loca. Hoy estoy simpática y al día siguiente quiero que me dejes tranquila. Es una convivencia y un estar complicado para las personas demasiado buenas", le decía directamente la catalana a su cita de esta noche.

"Lo veo muy difícil a estas alturas. Si tuviera menos edad, yo por una mujer lucharía y haría lo que tuviera que hacer. Pero con la edad que tengo...", echaba por tierra Luis cualquier posibilidad de éxito con ella.

Decisión final en 'First Dates'

La decisión final estaba lista para sentencia. "Ofrecer mi amistad y mantenerla siempre. Como pareja, a mi edad y a mi altura, somos un poco incompatibles", apuntaba Luis.

"Me gustaría conocer Gerona. Yo salgo de aquí y digo menudo descanso. Prefiero ser sincera. Ha sido una cena estupenda", le daba la razón también ella.