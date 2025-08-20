Gema López, crítica con la portada de Bertín Osborne: "Sólo ha asumido la responsabilidad económica"

Está siendo el tema más comentado del momento: la portada de revista de Bertín Osborne en la que está posando con el hijo que ha tenido con Gabriela Guillén, cuyo nombre también se ha revelado, David. Unas imágenes que ya han generado las primeras críticas, entre las que están la de Gema López en Espejo Público.

A la hora de introducir el debate en la sección de Corazón del magacín matinal, López recordaba una serie de declaraciones de Gabriela Guillén en mayo, donde señalaba que Bertín Osborne estaba siendo “un cero como padre”.

Tres meses después, parece que las cosas han cambiado… y para bien. Bertín no sólo ha posado con hijo en la portada de Hola, sino que también aparecen imágenes de Gabriela con el pequeño en las instantáneas interiores. “No quiero que sea un niño oculto”, confiesa Osborne.

Con una serie de declaraciones del exconcursante de Tu cara me suena sobre su paternidad que han levantado ampollas, Gema López se ha mostrado como la comentarista más crítica en Espejo Público tirando de hemeroteca, al recordar la portada en la misma revista de enero de 2024, en la que Osborne señalaba que no quería “ser padre”.

Primero, Isabel Rábago salía a defender a Osborne. “Esto significa el cierre de una etapa, de un pasado que él asume y que lo único que quiere es construir un futuro para su hijo. Lo que veo es una evolución sentimental, legal. Una manera de asumir que se ha equivocado y quiere construir”, comentaba.

Gema López e Isabel Rábago en 'Espejo Público'. Atresmedia

“No veo evolución alguna. La legal ya estaba, porque él asumió las responsabilidades que iba a tener. Él ya habló que iba a pasar una pensión [a Gabriela]. Pero vamos a ver si ha habido una evolución en su discurso, yo creo que no”, expresaba.

El magacín destacaba algunas de las declaraciones de Hola, en las que Osborne habla sobre su más reciente paternidad. “Tener un niño pequeño a mi edad es algo con lo que no contaba. Pero ha pasado y asumo mi responsabilidad y mis obligaciones”, declaraba al rotativo.

Lázaro Sánchez, Gema López, Miquel Valls e Isabel Rábago en 'Espejo Público'. Atresmedia

“Nunca quise ser padre otra vez. Pero vale, lo soy. Así son las cosas. Ahora ayudaré a que el niño tenga sus estudios estupendos y viva lo mejor que pueda”, proseguía antes de decir que “está encantado con el niño”. Sobre si estará presente, el presentador, “cuando pueda estar”, sí que lo hará.

Esas palabras, justo, han sido las que Gema López ha afeado. Para la copresentadora, se hace así evidente que “no ha evolucionado”. “¿Acaso hay evolución en esa frase de ‘cuando pueda estar, estaré’? Sólo dice que va a ejercer su responsabilidad económica”, declaraba López.

López recordaba que a los otros hijos de Bertín Osborne sí que se les ha conocido, pero “en otras circunstancias”. “No les había negado ni cayó en contradicciones. Además, no veo una evolución cuando dice en presente que estará con el niño cuando pueda. En la paternidad, se está o no”, afirmaba rotundamente la copresentadora.

“La portada del verano es esta. Veo un Bertín incoherente. El amor-odio de Bertín con la prensa del Corazón ha tocado techo”, decía Lázaro Sánchez. “Lo fácil va a ser criticar a Bertín Osborne, pero miro mucho más allá de los comentarios éticos y morales que se puedan exponer”, replicaba Rábago.