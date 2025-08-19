Una soltera de Murcia, implacable contra su cita en 'First Dates': "Me da mucho asco, no me voy por educación"

Este martes, First Dates no iba a defraudar en su emisión diaria en Telecinco. El conocido dating show liderado por Carlos Sobera reúne las citas a ciegas más sorprendentes y divertidas.

Así, el programa iba a recibir a uno de esos solteros que dejan huella tras su paso por el restaurante más famoso de la pequeña pantalla.

"Estoy un poco desanimado por los desamores. Llega un momento en que te lo replanteas todo", se presentaba Salvi, 46 años, administrativo de Murcia.

"No sé ligar. Una vez me pasó algo extraño, una chica me dijo que fuera a su casa que no iba a ver nadie. Y no estaba ni ella. Fue una señal...", se sinceraba en plena emisión.

"Me gustan las mujeres hermosas, las escuálidas me tienen que conversar mucho", apuntaba también. La afortunada que iba a conocerle sería Marta, 36 años, reponedora de Murcia.

"Soy casi antisocial pero me gusta ser cajera, es mi día a día", se presentaba ella. Acto seguido, iba a disfrutar una bienvenida al son de Eros Ramazzotti protagonizada por Salvi.

"Nada más entrar me fijé en su silueta, lo vi más bajito que yo... Nada, ya está. Encima ahí cantando, qué vergüenza...", señalaba ella, desde el primer momento.

Salvi, 46 años, en 'First Dates'

"Cuando se ha girado, me quería ir. Es un horror, no es mi prototipo. Me quería ir...", no dudaba en expresarse la soltera de Murcia.

Por su parte, la impresión de Salvi sobre ella fue buena: "Es guapa. Tiene buen cuerpo y está muy bien de físico". "Cómo le iba a decir que no me gusta. No me voy a ir sin cenar ni nada, es de mala educación", seguía Marta con su clara opinión.

"Me ha parecido un horror. Se cree que hace mucha gracia", sentenciaba la de Murcia al hablar un poco más con su cita durante la cena.

"Ella me ha gustado, la timidez me gusta. No sabes tú cuando se sueltan", le decía él. Después, le confesaría uno de sus fetiches: "Me gustan los talones y tobillos de las chicas".

Momento de la cita entre Salvi y Marta, en 'First Dates'

Un mensaje que no convencía para nada a la de Murcia: "En verano, cuando suda el pie, te huele, se te agrieta... Eso te gusta a ti, me da mucho asco". "No me ha gustado nada, cero. Ni su físico, ni su risa ni sus chistes", volvía a insistir, implacable.

Marta incluso tiró de ironía cuando habló que es madre de dos niñas: "No me extraña que él no haya tenido hijos". Otro de los problemas fue cuando llegó el momento del postre.

Decisión final en 'First Dates'

"Me da asco compartir mi plato con él", señalaba ella. "Me ha metido el cubierto en mi comida y me ha dado repelús", criticaba la actitud de su cita.

Finalmente, Salvi quiso invitar a Marta a la cena en el restaurante. "Vas a pagar la cuenta y sabes que te voy a decir que no", opinaba, tajante, la soltera de Murcia. La decisión final estaba lista para sentencia.

"Me ha parecido una chica interesante y tímida. Puedo llegar a conocerla mejor", señalaba él. En cambio, ella seguía clara con su pensamiento y le rechazaba: "No he sentido el feeling ni la conexión para una segunda cita".